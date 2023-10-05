Путин ответил на вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Россия пока не планирует возобновлять ядерные испытания, у нее достаточно новейшего оружия, которое в ближайшем будущем поступит армейским частям. Однако не исключено, что страна может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ответа на вопросы на заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи.
«Слышу призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия… Нужно ли нам это? Сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил еще несколько лет назад. „Буревестник“ — крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой. „Сармат“ — сверхтяжелая ракета. Нам нужно уже просто закончить некоторые бюрократические процедуры и перейти к массовому производству и постановке на боевое дежурство. Это будет в самое ближайшее время. Нужны или нет ядерные испытания, я не готов сказать, но, думаю, пока достаточно будет вести себя зеркально по отношению к нашим противникам, США или другим», — отметил Путин.
Путин напомнил, что Россия подписала и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, тогда как США лишь подписали документ, но не ратифицировали его. Таким образом, Россия может отозвать ратификацию договора, но это решение должна принять Госдума.
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