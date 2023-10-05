Путин ответил на вопрос о возобновлении ядерных испытаний

Путин допустил отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний

05 октября 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Россия будет вести себя зеркально по отношению к противникам, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия пока не планирует возобновлять ядерные испытания, у нее достаточно новейшего оружия, которое в ближайшем будущем поступит армейским частям. Однако не исключено, что страна может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ответа на вопросы на заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. «Слышу призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия… Нужно ли нам это? Сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил еще несколько лет назад. „Буревестник“ — крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой. „Сармат“ — сверхтяжелая ракета. Нам нужно уже просто закончить некоторые бюрократические процедуры и перейти к массовому производству и постановке на боевое дежурство. Это будет в самое ближайшее время. Нужны или нет ядерные испытания, я не готов сказать, но, думаю, пока достаточно будет вести себя зеркально по отношению к нашим противникам, США или другим», — отметил Путин. Путин напомнил, что Россия подписала и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, тогда как США лишь подписали документ, но не ратифицировали его. Таким образом, Россия может отозвать ратификацию договора, но это решение должна принять Госдума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия пока не планирует возобновлять ядерные испытания, у нее достаточно новейшего оружия, которое в ближайшем будущем поступит армейским частям. Однако не исключено, что страна может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ответа на вопросы на заседании дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи. «Слышу призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия… Нужно ли нам это? Сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил еще несколько лет назад. „Буревестник“ — крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой. „Сармат“ — сверхтяжелая ракета. Нам нужно уже просто закончить некоторые бюрократические процедуры и перейти к массовому производству и постановке на боевое дежурство. Это будет в самое ближайшее время. Нужны или нет ядерные испытания, я не готов сказать, но, думаю, пока достаточно будет вести себя зеркально по отношению к нашим противникам, США или другим», — отметил Путин. Путин напомнил, что Россия подписала и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, тогда как США лишь подписали документ, но не ратифицировали его. Таким образом, Россия может отозвать ратификацию договора, но это решение должна принять Госдума.