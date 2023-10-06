Снайперская винтовка Чукавитина прошла испытанияФото: Министерство обороны РФ
Российский концерн «Калашников» успешно закончил испытания новой снайперской винтовки Чукавитина (СВЧ). Оружие показало свою надежность и высокий уровень качества, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Снайперская винтовка Чукавитина производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства», — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент «Калашникова» Алан Лушников подчеркнул, что винтовка является оружием нового поколения. На оружие можно устанавливать всевозможные типы оборудования, наподобие лазерных целеуказателей, глушителей, а также тепловых, ночных и инфракрасных прицелов. Уточняется, что СВЧ калибра 7,62×54 миллиметра имеет улучшенную эргономику, которая позволяет использовать любые прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.
Российский концерн «Калашников» успешно закончил испытания новой снайперской винтовки Чукавитина (СВЧ). Оружие показало свою надежность и высокий уровень качества, сообщили в пресс-службе предприятия. «Снайперская винтовка Чукавитина производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства», — говорится в сообщении пресс-службы. Президент «Калашникова» Алан Лушников подчеркнул, что винтовка является оружием нового поколения. На оружие можно устанавливать всевозможные типы оборудования, наподобие лазерных целеуказателей, глушителей, а также тепловых, ночных и инфракрасных прицелов. Уточняется, что СВЧ калибра 7,62×54 миллиметра имеет улучшенную эргономику, которая позволяет использовать любые прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.