«Калашников» закончил разработку оружия нового поколения. Фото

«Калашников» закончил испытания снайперской винтовки Чукавитина
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ, stock
Снайперская винтовка Чукавитина прошла испытания Фото:

Российский концерн «Калашников» успешно закончил испытания новой снайперской винтовки Чукавитина (СВЧ). Оружие показало свою надежность и высокий уровень качества, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Снайперская винтовка Чукавитина производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент «Калашникова» Алан Лушников подчеркнул, что винтовка является оружием нового поколения. На оружие можно устанавливать всевозможные типы оборудования, наподобие лазерных целеуказателей, глушителей, а также тепловых, ночных и инфракрасных прицелов. Уточняется, что СВЧ калибра 7,62×54 миллиметра имеет улучшенную эргономику, которая позволяет использовать любые прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

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Российский концерн «Калашников» успешно закончил испытания новой снайперской винтовки Чукавитина (СВЧ). Оружие показало свою надежность и высокий уровень качества, сообщили в пресс-службе предприятия. «Снайперская винтовка Чукавитина производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства», — говорится в сообщении пресс-службы. Президент «Калашникова» Алан Лушников подчеркнул, что винтовка является оружием нового поколения. На оружие можно устанавливать всевозможные типы оборудования, наподобие лазерных целеуказателей, глушителей, а также тепловых, ночных и инфракрасных прицелов. Уточняется, что СВЧ калибра 7,62×54 миллиметра имеет улучшенную эргономику, которая позволяет использовать любые прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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