Президент Молдовы рассказала о невоплощенном плане Пригожина

Президент Молдовы Майа Санду заявила, что ЧВК «Вагнер» во главе с покойным бизнесменом Евгением Пригожиным намеревалась свергнуть ее с поста главы государства. Такое заявление она сделала в интервью изданию Financial Times.
По словам президента Молдовы, ЧВК «Вагнер» пытались устроить госпереворот в ее государстве с целью свержения лидера страны, однако молдавские спецслужбы смогли все предотвратить. «По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», —
Ранее Санду обвиняла Россию в подготовке диверсий в стране из-за чего попросила расширить полномочия местных спецслужб, напоминает RT. Однако в МИД РФ ее заявления назвали необоснованными. В дипведомстве подчеркнули, что суждения молдавских властей выстроены в духе приемов, которыми пользуются Киев и страны Запада, сообщает деловое издание «Взгляд».
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