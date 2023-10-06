Президент Молдовы рассказала о невоплощенном плане Пригожина Президент Молдовы обвинила Пригожина в попытке госпереворота в республике 06 октября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 + Майа Санду заявила, что ЧВК «Вагнер» пыталась ее свергнуть Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Молдовы Майа Санду заявила, что ЧВК «Вагнер» во главе с покойным бизнесменом Евгением Пригожиным намеревалась свергнуть ее с поста главы государства. Такое заявление она сделала в интервью изданию Financial Times. По словам президента Молдовы, ЧВК «Вагнер» пытались устроить госпереворот в ее государстве с целью свержения лидера страны, однако молдавские спецслужбы смогли все предотвратить. «По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», — заявила Майа Санду. Ранее Санду обвиняла Россию в подготовке диверсий в стране из-за чего попросила расширить полномочия местных спецслужб, напоминает RT. Однако в МИД РФ ее заявления назвали необоснованными. В дипведомстве подчеркнули, что суждения молдавских властей выстроены в духе приемов, которыми пользуются Киев и страны Запада, сообщает деловое издание «Взгляд». Президент Молдовы Майа Санду заявила, что ЧВК «Вагнер» во главе с покойным бизнесменом Евгением Пригожиным намеревалась свергнуть ее с поста главы государства. Такое заявление она сделала в интервью изданию Financial Times. По словам президента Молдовы, ЧВК «Вагнер» пытались устроить госпереворот в ее государстве с целью свержения лидера страны, однако молдавские спецслужбы смогли все предотвратить. «По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», — заявила Майа Санду. Ранее Санду обвиняла Россию в подготовке диверсий в стране из-за чего попросила расширить полномочия местных спецслужб, напоминает RT. Однако в МИД РФ ее заявления назвали необоснованными. В дипведомстве подчеркнули, что суждения молдавских властей выстроены в духе приемов, которыми пользуются Киев и страны Запада, сообщает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям