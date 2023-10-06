Президент Молдовы рассказала о невоплощенном плане Пригожина

Президент Молдовы обвинила Пригожина в попытке госпереворота в республике
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Майя Санду, stock
Майа Санду заявила, что ЧВК «Вагнер» пыталась ее свергнуть Фото:

Президент Молдовы Майа Санду заявила, что ЧВК «Вагнер» во главе с покойным бизнесменом Евгением Пригожиным намеревалась свергнуть ее с поста главы государства. Такое заявление она сделала в интервью изданию Financial Times.

По словам президента Молдовы, ЧВК «Вагнер» пытались устроить госпереворот в ее государстве с целью свержения лидера страны, однако молдавские спецслужбы смогли все предотвратить. «По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», — заявила Майа Санду.

Ранее Санду обвиняла Россию в подготовке диверсий в стране из-за чего попросила расширить полномочия местных спецслужб, напоминает RT. Однако в МИД РФ ее заявления назвали необоснованными. В дипведомстве подчеркнули, что суждения молдавских властей выстроены в духе приемов, которыми пользуются Киев и страны Запада, сообщает деловое издание «Взгляд».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Молдовы Майа Санду заявила, что ЧВК «Вагнер» во главе с покойным бизнесменом Евгением Пригожиным намеревалась свергнуть ее с поста главы государства. Такое заявление она сделала в интервью изданию Financial Times. По словам президента Молдовы, ЧВК «Вагнер» пытались устроить госпереворот в ее государстве с целью свержения лидера страны, однако молдавские спецслужбы смогли все предотвратить. «По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», — заявила Майа Санду. Ранее Санду обвиняла Россию в подготовке диверсий в стране из-за чего попросила расширить полномочия местных спецслужб, напоминает RT. Однако в МИД РФ ее заявления назвали необоснованными. В дипведомстве подчеркнули, что суждения молдавских властей выстроены в духе приемов, которыми пользуются Киев и страны Запада, сообщает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...