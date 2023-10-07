Кадыров поздравил Путина с днем рождения

Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин не бросил РФ на произвол судьбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Сегодня, 7 октября, российскому главе исполнился 71 год. По словам Кадырова, Россия стала одной из самых влиятельных стран на мировой арене благодаря политике Владимира Путина.

«Ни для кого не секрет, что Владимир Путин возглавил страну в самый сложный период. По сути это было находящееся в глубоком кризисе, разворованное, разграбленное и приватизированное олигархами государство», — опубликовал Кадыров свое поздравление в telegram-канале. По его словам, Россия стала одной из самых влиятельных стран в мире.

Кадыров подчеркнул, что Владимир Путин не бросил Россию на произвол судьбы и навел порядок в стране. Он отметил, что виден результат работы главы РФ. По его словам, Владимир Путин благодаря своей политике стабилизировал обстановку за короткий промежуток времени.

Глава Чечни поблагодарил президента РФ от лица чеченского народа. Он отметил, что следуя политике Владимира Путина, страна, несомненно, придет к победе.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении заявил, что российский президент спас Россию, передает телеканал 360.