Лукашенко описал жизненный путь Путина

Лидер Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Сегодня, 7 октября, российскому лидеру исполнился 71 год. По словам Лукашенко, у Путина яркий пример жизненного пути.
«Избранный вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения отечеству <…> Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание», — говорится в сообщении. Оно опубликовано
По словам Лукашенко, Владимира Путина высоко ценят в Беларуси за его вклад в отношения двух государств. Белорусский глава отметил, что сотрудничество двух стран будет продолжаться. Лукашенко пожелал российскому президенту здоровья, жизненных сил, поддержки близких в реализации его целей.
Год назад на семидесятилетие Владимира Путина поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, передает «Дни.ру». Александр Лукашенко в честь юбилея российского президента подарил ему трактор BELARUS.
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