06 октября 2023

Лукашенко описал жизненный путь Путина

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья Фото:

Лидер Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Сегодня, 7 октября, российскому лидеру исполнился 71 год. По словам Лукашенко, у Путина яркий пример жизненного пути.

«Избранный вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения отечеству <…> Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте главы Беларуси.

По словам Лукашенко, Владимира Путина высоко ценят в Беларуси за его вклад в отношения двух государств. Белорусский глава отметил, что сотрудничество двух стран будет продолжаться. Лукашенко пожелал российскому президенту здоровья, жизненных сил, поддержки близких в реализации его целей.

Год назад на семидесятилетие Владимира Путина поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, передает «Дни.ру». Александр Лукашенко в честь юбилея российского президента подарил ему трактор BELARUS.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Сегодня, 7 октября, российскому лидеру исполнился 71 год. По словам Лукашенко, у Путина яркий пример жизненного пути. «Избранный вами жизненный путь — это яркий и убедительный пример беззаветного служения отечеству <…> Ваши патриотизм, уважение к многовековому историческому и культурному наследию своей страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное народное признание», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте главы Беларуси. По словам Лукашенко, Владимира Путина высоко ценят в Беларуси за его вклад в отношения двух государств. Белорусский глава отметил, что сотрудничество двух стран будет продолжаться. Лукашенко пожелал российскому президенту здоровья, жизненных сил, поддержки близких в реализации его целей. Год назад на семидесятилетие Владимира Путина поздравили глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КНДР Ким Чен Ын, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, передает «Дни.ру». Александр Лукашенко в честь юбилея российского президента подарил ему трактор BELARUS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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