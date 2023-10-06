Губернатор Комарова призвала мэров ХМАО отвечать на вопросы жителей даже про США. Видео

07 октября 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Глава Югры призвала жителей не бояться беспокоить мэров вопросами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова в шуточной форме объяснила мэрам, что они должны использовать все возможности для решения проблем земляков. На встрече с жителями Сургутского района она посоветовала подходить к процессу максимально креативно. По словам главы региона, если мэр не может решить какую-то проблему сам, значит, он должен понудить к этому даже американского президента. «Мэру можно и нужно задавать вопросы, про все, включая проблемы в США, и он должен отвечать. Это миссия главы муниципалитета- он первый в глаза в глаза человеку смотрит. Поэтому не стесняйтесь. Я назвала диапазон вопросов — все в его компетенции. Не имеет права сам сделать, значит, должен понудить президента Соединенных Штатов Америки навести порядок по адресу такому-то. А что такого? Написал письмо, видеообращение и добился. Я немножко сейчас пошутила, но в основе главное — руководитель муниципалитета отвечает перед людьми за все, на все вопросы. Начиная от функционала „Почты России“ и заканчивая личным участием в выполнении того или иного вопроса. Извините, это факт», — заявила Комарова на встрече с населением Сургутского района. Глава Югры обратилась с этой речью к вице-мэру Лянтора Сергею Жестовскому после жалобы жительницы на убранную скамейку во дворе. Тот заявил женщине, что лавочку убрали временно, потому что сейчас во дворе проводится установка пандуса. Комарова раскритиковала чиновника за то отсутствие объявления о ремонте. «Надо предупредить людей, табличку повесить, извиться, что временно для определенной категории людей делаем пользу. Извините те, кто будет испытывать неудобство. Внимательно к людям относитесь. Красивенько нарисуйте, пусть дети вам нарисуют этот плакат. Разве бы сердилась Вера Сергеевна тогда? Даже у нее и в мыслях не возникло бы возмущаться», — отметила губернатор. Комарова также потребовала проследить за сроками выполнения работ подрядчиком и тем, чтобы они убрали за собой. Жителям губернатор посоветовала не стесняться беспокоить мэров. Ранее URA.RU писало, что на встрече с жителями Сургутского района школьник передал губернатору Югры подарок для Путина. Он нарисовал Югру и попросил Комарову поздравить президента с днем рождения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в шуточной форме объяснила мэрам, что они должны использовать все возможности для решения проблем земляков. На встрече с жителями Сургутского района она посоветовала подходить к процессу максимально креативно. По словам главы региона, если мэр не может решить какую-то проблему сам, значит, он должен понудить к этому даже американского президента. «Мэру можно и нужно задавать вопросы, про все, включая проблемы в США, и он должен отвечать. Это миссия главы муниципалитета- он первый в глаза в глаза человеку смотрит. Поэтому не стесняйтесь. Я назвала диапазон вопросов — все в его компетенции. Не имеет права сам сделать, значит, должен понудить президента Соединенных Штатов Америки навести порядок по адресу такому-то. А что такого? Написал письмо, видеообращение и добился. Я немножко сейчас пошутила, но в основе главное — руководитель муниципалитета отвечает перед людьми за все, на все вопросы. Начиная от функционала „Почты России“ и заканчивая личным участием в выполнении того или иного вопроса. Извините, это факт», — заявила Комарова на встрече с населением Сургутского района. Глава Югры обратилась с этой речью к вице-мэру Лянтора Сергею Жестовскому после жалобы жительницы на убранную скамейку во дворе. Тот заявил женщине, что лавочку убрали временно, потому что сейчас во дворе проводится установка пандуса. Комарова раскритиковала чиновника за то отсутствие объявления о ремонте. «Надо предупредить людей, табличку повесить, извиться, что временно для определенной категории людей делаем пользу. Извините те, кто будет испытывать неудобство. Внимательно к людям относитесь. Красивенько нарисуйте, пусть дети вам нарисуют этот плакат. Разве бы сердилась Вера Сергеевна тогда? Даже у нее и в мыслях не возникло бы возмущаться», — отметила губернатор. Комарова также потребовала проследить за сроками выполнения работ подрядчиком и тем, чтобы они убрали за собой. Жителям губернатор посоветовала не стесняться беспокоить мэров. Ранее URA.RU писало, что на встрече с жителями Сургутского района школьник передал губернатору Югры подарок для Путина. Он нарисовал Югру и попросил Комарову поздравить президента с днем рождения.