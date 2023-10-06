Школьник попросил губернатора ХМАО Наталью Комарову передать подарок президенту России Владимиру Путину на день рождения. Мальчик по имени Марк принес на встречу с главой региона свой рисунок, на котором изображены Югра, ханты, чум и нефтевышки, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Я горжусь своим округом и хочу, чтобы Владимир Владимирович тоже гордился нашим округом. Вы — единственный человек в округе, кто общается с ним лично. Можете, пожалуйста, передать этот подарок от меня?» — попросил Марк губернатора.
Комарова пообещала выполнить просьбу мальчика «с большой ответственностью». «Спасибо, что ты доверил мне эту миссию, я тебе потом доложу», — ответила губернатор.
Ранее URA.RU писало о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина с днем рождения. Президенту РФ 7 октября исполнился 71 год.
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