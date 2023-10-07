Посол Палестины назвал условие мира с Израилем

Посол Нофаль: мир Израиля и Палестины возможен на условиях принципа двух стран

Палестина возложила ответственность за военные действия на Израиль Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Мир Палестины и Израиля возможен только на условиях принципа двух государств. Об этом заявил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль. Он также заявил, что Рамалла возлагает ответственность за обострение конфликта только на Иерусалим.

«Палестина возлагает ответственность за эскалацию исключительно на Израиль. Мирный процесс с Израилем возможен на условиях принципа двух государств, добавил посол», — передает слова Абделя Хафиза Нофаля ТАСС.

Посол также подчеркнул, что палестинская сторона сохраняет контакты с Россией. Также он заявил, что Рамалла ценит позицию Москвы о необходимости прекратить огонь и начать переговоры.

Принцип двух государств — это план, который предусматривает окончание военных действий арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года. Тогда Израиль захватил Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Согласно плану, Израиль должен вернуться к границам 1949 года.

Ранее палестинское движение ХАМАС выпустило по Израилю пять тысяч ракет из сектора Газа. После этого боевики движения ворвались на израильскую территорию. В результате военных действий погибло 65 военнослужащих Израиля, передает телеканал 360. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня.