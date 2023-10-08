Участник группы «Руки Вверх» скончался в Москве

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Сергей Жуков. Презентация бара «Руки Вверх». Екатеринбург, жуков сергей
Группа «Руки Вверх» лишилась клавишника Владимира Капырина Фото:

Клавишник Владимир Капырин из группы «Руки вверх» умер в Москве. Он ушел из жизни на 37-м году жизни, об этом сообщает источник.

«Капырин, работавший с группой „Руки вверх“, скончался в своей московской квартире. Его обнаружил отец — композитор Дмитрий Капырин», — сообщил источник ИА Регнум. Отмечается, что отец клавишника приехал к своему сыну в квартиру. Там он нашел его без сознания. Дмитрий Капырин также рассказал, что Владимир часто злоупотреблял алкоголем.

Владимир Капырин — известный джазовый пианист, за свою карьеру он получил множество наград на джазовых фестивалях и конкурсов. К тому же он был в составе «Харизмы», jazzmobile, квартета народного артиста Алексея Кузнецова.

Владимир Капырин на концерте «Руки Вверх»
Владимир Капырин на концерте «Руки Вверх»
Фото:

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Клавишник Владимир Капырин из группы «Руки вверх» умер в Москве. Он ушел из жизни на 37-м году жизни, об этом сообщает источник. «Капырин, работавший с группой „Руки вверх“, скончался в своей московской квартире. Его обнаружил отец — композитор Дмитрий Капырин», — сообщил источник ИА Регнум. Отмечается, что отец клавишника приехал к своему сыну в квартиру. Там он нашел его без сознания. Дмитрий Капырин также рассказал, что Владимир часто злоупотреблял алкоголем. Владимир Капырин — известный джазовый пианист, за свою карьеру он получил множество наград на джазовых фестивалях и конкурсов. К тому же он был в составе «Харизмы», jazzmobile, квартета народного артиста Алексея Кузнецова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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