Участник группы «Руки Вверх» скончался в Москве

Клавишник Владимир Капырин из группы «Руки вверх» умер в Москве. Он ушел из жизни на 37-м году жизни, об этом сообщает источник.
«Капырин, работавший с группой „Руки вверх“, скончался в своей московской квартире. Его обнаружил отец — композитор Дмитрий Капырин», — сообщил источник ИА Регнум. Отмечается, что отец клавишника приехал к своему сыну в квартиру. Там он нашел его без сознания. Дмитрий Капырин также рассказал, что Владимир часто злоупотреблял алкоголем.
Владимир Капырин — известный джазовый пианист, за свою карьеру он получил множество наград на джазовых фестивалях и конкурсов. К тому же он был в составе «Харизмы», jazzmobile, квартета народного артиста Алексея Кузнецова.
Клавишник Владимир Капырин из группы «Руки вверх» умер в Москве. Он ушел из жизни на 37-м году жизни, об этом сообщает источник. «Капырин, работавший с группой „Руки вверх“, скончался в своей московской квартире. Его обнаружил отец — композитор Дмитрий Капырин», — сообщил источник ИА Регнум. Отмечается, что отец клавишника приехал к своему сыну в квартиру. Там он нашел его без сознания. Дмитрий Капырин также рассказал, что Владимир часто злоупотреблял алкоголем. Владимир Капырин — известный джазовый пианист, за свою карьеру он получил множество наград на джазовых фестивалях и конкурсов. К тому же он был в составе «Харизмы», jazzmobile, квартета народного артиста Алексея Кузнецова.