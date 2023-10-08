Иноагент Макаревич пожелал удачи «нашим бойцам»

Иноагент Макаревич поддержал армию Израиля в конфликте с Палестиной

08 октября 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Удача должна сопутствовать израильским бойцам, заявил Андрей Макаревич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) пожелал удачи военным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной. Кроме того, Макаревич отказался комментировать успех своих концертов из-за конфликта. «Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — написал Макаревич на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), комментируя войну Израиля. Он добавил, что в свете событий нет желания хвастаться своими успешными концертами. Из сектора Газа было выпущено около пяти тысяч ракет в сторону Израиля, после чего ХАМАС объявил о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. В ответ израильская армия провела ракетные удары по палестинскому анклаву. Власти Израиля заявили о вступлении в войну с ХАМАС. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Рок-музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) пожелал удачи военным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конфликте с Палестиной. Кроме того, Макаревич отказался комментировать успех своих концертов из-за конфликта. «Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», — написал Макаревич на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), комментируя войну Израиля. Он добавил, что в свете событий нет желания хвастаться своими успешными концертами. Из сектора Газа было выпущено около пяти тысяч ракет в сторону Израиля, после чего ХАМАС объявил о начале военной операции «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. В ответ израильская армия провела ракетные удары по палестинскому анклаву. Власти Израиля заявили о вступлении в войну с ХАМАС. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.