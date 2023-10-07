Мирных жителей Израиля призывают не покидать дома в целях безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вооруженные боевики ворвались в приграничные районы Израиля из сектора Газа на фоне массированных ракетных атак со стороны анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Командование службы тыла посоветовало гражданам приграничных населенных пунктов не покидать дом и находиться рядом с бомбоубежищами. Очевидцы отметили, что в населенных пунктах Израиля ведутся уличные бои. В местных СМИ сообщили, что одна жительница Израиля погибла в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

В соцсетях публикуются видео, где по улицам на пикапах передвигаются террористы, слышна стрельба. Корреспондент РИА Новости сообщил, что в Тель-Авиве (Израиль) звучат сирены, которые предупреждают о ракетных атаках. Сигнал тревоги был хорошо слышен в северной части города. По словам корреспондента, в городе работает система ПВО.

Израильская армия обороны после атак из сектора Газа заявила, что находится в состоянии «готовности к войне». Глава минобороны страны Йоав Галант призвал на военную службу резервистов.

Из сектора Газа выпустили десятки ракет по Израилю, передает RT. Ранее Израиль нанес удары по южным районам сектора Газа, пишет «Национальная служба новостей». Обстановка в регионе обостряется периодически. Так, представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра сообщил, что 9 мая россиянин Джамал Абу Хасван, занимающий должность главы местного мединского учреждения, погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля.