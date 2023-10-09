Генерал Гурулев раскрыл, в чем выгода России от войны в Израиле

Генерал Гурулев призвал использовать опыт Израиля и ХАМАС в боевых действиях

Ни одна система ПВО не может справиться с массированным обстрелом, подчеркнул Андрей Гурулев Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Военный опыт армии Израиля (ЦАХАЛ) и палестинского движения ХАМАС должен быть изучен со стороны России для совершенствования армии страны. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«У нас наработан беспрецедентный опыт ведения боевых действий в [рамках] СВО, но действия ХАМАСА и ответные меры ЦАХАЛА мы обязаны разобрать во всех кабинетах, многих элементов у нас не было. Для нас важно научиться применять этот опыт и противодействовать ему, в случае чего», — написал Андрей Гурулев у себя в telegram-канале .

Он отметил, что боевые действия в Израиле показала совершенно новые способы ведения войны. Дело в том, что за несколько часов ХАМАС смогло перегрузить израильскую систему ПВО, после чего военные проникли на территорию страны. Гурулев добавил, что этого не смогли сделать украинские военные за время контрнаступления. При этом, ХАМАС не использовал массово беспилотники, как Россия и Украина в зоне СВО. Гурулев к тому же заявил, что обычная система ПВО на сегодняшний день не работает.

Война в Израиле началась 7 октября. Страна оказалась в таком положении впервые за 50 лет. Все причины конфликта ранее собирало URA.RU.

За первые часы боев ХАМАС смог найти брешь в обороне Израиля и прорваться в страну. Первый день военной операции закончился тем, что ЦАХАЛ уничтожил большую часть военных из сектора Газа. Однако ХАМАС продолжает контролировать ранее занятые территории. 8 октября армия Израиля заявила, что уничтожила в секторе Газа более 400 бойцов ХАМАС, пишет «Царьград». Израиль отражает атаки не только из Газы, но и из Ливана.