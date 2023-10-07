07 октября 2023

Со стороны Ливана по Израилю совершен минометный обстрел

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Конфликт между сектором Газа и Израилем обострился 7 октября Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ливан обстрелял Израиль, артиллерия ЦАХАЛ совершает ответные атаки. Об этом сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Артиллерия ЦАХАЛа в настоящее время наносит удары по району в Ливане, откуда велась стрельба», — говорится в telegram-канале израильской армии. Отмечается, что военные Израиля будут предпринимать все шаги для защиты своего населения.

Днем ранее боевики ХАМАС из сектора Газа вторглись в Израиль. Спустя несколько часов боев ЦАХАЛ уничтожила большую часть военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа войны.

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Ливан обстрелял Израиль, артиллерия ЦАХАЛ совершает ответные атаки. Об этом сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Артиллерия ЦАХАЛа в настоящее время наносит удары по району в Ливане, откуда велась стрельба», — говорится в telegram-канале израильской армии. Отмечается, что военные Израиля будут предпринимать все шаги для защиты своего населения. Днем ранее боевики ХАМАС из сектора Газа вторглись в Израиль. Спустя несколько часов боев ЦАХАЛ уничтожила большую часть военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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