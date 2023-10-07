Со стороны Ливана по Израилю совершен минометный обстрел

Конфликт между сектором Газа и Израилем обострился 7 октября
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Ливан обстрелял Израиль, артиллерия ЦАХАЛ совершает ответные атаки. Об этом сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Артиллерия ЦАХАЛа в настоящее время наносит удары по району в Ливане, откуда велась стрельба», — говорится в
Днем ранее боевики ХАМАС из сектора Газа вторглись в Израиль. Спустя несколько часов боев ЦАХАЛ уничтожила большую часть военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа войны.
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