07 октября 2023

В Израиле заявили об уничтожении большей части сил ХАМАС

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Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Израиль уничтожил значительное количество сил ХАМАС, заявил Биньямин Нетаньяху Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль уничтожил большую часть палестинского движения ХАМАС, тем самым страна завершает первый этап войны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Первый этап завершается в это время уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию», — заявил Биньямин Нетаньяху в соцсети X. Он добавил, что Израиль вступает «долгую и трудную войну», на что его вынудила атака движения ХАМАС. По его словам, Израиль начал наступление на Газу и оно будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты.

Власти Тель-Авива приостановили подачу электричества и топлива в сектор Газа. Кроме того, Израиль прекратил подачу электроэнергии на конфликтную территорию.

Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны.

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Израиль уничтожил большую часть палестинского движения ХАМАС, тем самым страна завершает первый этап войны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Первый этап завершается в это время уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию», — заявил Биньямин Нетаньяху в соцсети X. Он добавил, что Израиль вступает «долгую и трудную войну», на что его вынудила атака движения ХАМАС. По его словам, Израиль начал наступление на Газу и оно будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты. Власти Тель-Авива приостановили подачу электричества и топлива в сектор Газа. Кроме того, Израиль прекратил подачу электроэнергии на конфликтную территорию. Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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