В Израиле заявили об уничтожении большей части сил ХАМАС

Израиль уничтожил большую часть палестинского движения ХАМАС, тем самым страна завершает первый этап войны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Первый этап завершается в это время уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию», — заявил Биньямин Нетаньяху в соцсети X. Он добавил, что Израиль вступает «долгую и трудную войну», на что его вынудила атака движения ХАМАС. По его словам, Израиль начал наступление на Газу и оно будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты.
Власти Тель-Авива приостановили подачу электричества и топлива в сектор Газа. Кроме того, Израиль прекратил подачу электроэнергии на конфликтную территорию.
Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны.
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