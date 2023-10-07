В Израиле заявили об уничтожении большей части сил ХАМАС

08 октября 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Израиль уничтожил значительное количество сил ХАМАС, заявил Биньямин Нетаньяху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль уничтожил большую часть палестинского движения ХАМАС, тем самым страна завершает первый этап войны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Первый этап завершается в это время уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию», — заявил Биньямин Нетаньяху в соцсети X. Он добавил, что Израиль вступает «долгую и трудную войну», на что его вынудила атака движения ХАМАС. По его словам, Израиль начал наступление на Газу и оно будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты. Власти Тель-Авива приостановили подачу электричества и топлива в сектор Газа. Кроме того, Израиль прекратил подачу электроэнергии на конфликтную территорию. Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны.

Израиль уничтожил большую часть палестинского движения ХАМАС, тем самым страна завершает первый этап войны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Первый этап завершается в это время уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию», — заявил Биньямин Нетаньяху в соцсети X. Он добавил, что Израиль вступает «долгую и трудную войну», на что его вынудила атака движения ХАМАС. По его словам, Израиль начал наступление на Газу и оно будет продолжаться, пока цели не будут достигнуты. Власти Тель-Авива приостановили подачу электричества и топлива в сектор Газа. Кроме того, Израиль прекратил подачу электроэнергии на конфликтную территорию. Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. После Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны.