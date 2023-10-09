За год в Челябинской области подготовили к армии 16 тысяч юношей

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, армия, военные, военные сборы, сражение, солдат, мобилизация
По мнению властей, качество подготовки к военной службе в Челябинской области за год улучшилось (фото из архива) Фото:

Более 16 тысяч юношей в Челябинской области прошли подготовку по основам военной службы к 2022-2023 учебном году. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Алексея Текслера «Об итогах подготовки граждан к военной службе».

«Подготовкой по основам военной службы в 2022-2023 учебном году охвачено 16 175 юношей из числа стоящих на воинском учете. Из них 7 777 юношей, обучающихся образовательных организациях среднего (полного) общего образования, 8 398 юношей, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования. Учебные пятидневные сборы в течение четырех дней проводились на базе образовательных организаций и один день — на базе воинских частей», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Там также констатируется, что подготовка проводилась в 738 образовательных организациях Челябинской области. В том числе в 637 образовательных организациях среднего (полного) общего образования и их филиалах; в 101 образовательной организации среднего профессионального образования и филиалах.

Ранее члены экспертного совета при заксобрании региона предложили увеличить продолжительность учебных сборов для школьников и студентов, проводимых центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Так, в 2023 году на базе войсковой части центр организовал 10 сборов, включающих занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. В них приняли участие тысяча человек, а в целом мероприятиями «Авангарда» было охвачено 36 тысяч школьников и студентов.

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Более 16 тысяч юношей в Челябинской области прошли подготовку по основам военной службы к 2022-2023 учебном году. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Алексея Текслера «Об итогах подготовки граждан к военной службе». «Подготовкой по основам военной службы в 2022-2023 учебном году охвачено 16 175 юношей из числа стоящих на воинском учете. Из них 7 777 юношей, обучающихся образовательных организациях среднего (полного) общего образования, 8 398 юношей, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования. Учебные пятидневные сборы в течение четырех дней проводились на базе образовательных организаций и один день — на базе воинских частей», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Там также констатируется, что подготовка проводилась в 738 образовательных организациях Челябинской области. В том числе в 637 образовательных организациях среднего (полного) общего образования и их филиалах; в 101 образовательной организации среднего профессионального образования и филиалах. Ранее члены экспертного совета при заксобрании региона предложили увеличить продолжительность учебных сборов для школьников и студентов, проводимых центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Так, в 2023 году на базе войсковой части центр организовал 10 сборов, включающих занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. В них приняли участие тысяча человек, а в целом мероприятиями «Авангарда» было охвачено 36 тысяч школьников и студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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