За год в Челябинской области подготовили к армии 16 тысяч юношей

09 октября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 +

По мнению властей, качество подготовки к военной службе в Челябинской области за год улучшилось (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 16 тысяч юношей в Челябинской области прошли подготовку по основам военной службы к 2022-2023 учебном году. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Алексея Текслера «Об итогах подготовки граждан к военной службе». «Подготовкой по основам военной службы в 2022-2023 учебном году охвачено 16 175 юношей из числа стоящих на воинском учете. Из них 7 777 юношей, обучающихся образовательных организациях среднего (полного) общего образования, 8 398 юношей, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования. Учебные пятидневные сборы в течение четырех дней проводились на базе образовательных организаций и один день — на базе воинских частей», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Там также констатируется, что подготовка проводилась в 738 образовательных организациях Челябинской области. В том числе в 637 образовательных организациях среднего (полного) общего образования и их филиалах; в 101 образовательной организации среднего профессионального образования и филиалах. Ранее члены экспертного совета при заксобрании региона предложили увеличить продолжительность учебных сборов для школьников и студентов, проводимых центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Так, в 2023 году на базе войсковой части центр организовал 10 сборов, включающих занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. В них приняли участие тысяча человек, а в целом мероприятиями «Авангарда» было охвачено 36 тысяч школьников и студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 16 тысяч юношей в Челябинской области прошли подготовку по основам военной службы к 2022-2023 учебном году. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Алексея Текслера «Об итогах подготовки граждан к военной службе». «Подготовкой по основам военной службы в 2022-2023 учебном году охвачено 16 175 юношей из числа стоящих на воинском учете. Из них 7 777 юношей, обучающихся образовательных организациях среднего (полного) общего образования, 8 398 юношей, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования. Учебные пятидневные сборы в течение четырех дней проводились на базе образовательных организаций и один день — на базе воинских частей», — говорится в тексте документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Там также констатируется, что подготовка проводилась в 738 образовательных организациях Челябинской области. В том числе в 637 образовательных организациях среднего (полного) общего образования и их филиалах; в 101 образовательной организации среднего профессионального образования и филиалах. Ранее члены экспертного совета при заксобрании региона предложили увеличить продолжительность учебных сборов для школьников и студентов, проводимых центром патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард». Так, в 2023 году на базе войсковой части центр организовал 10 сборов, включающих занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. В них приняли участие тысяча человек, а в целом мероприятиями «Авангарда» было охвачено 36 тысяч школьников и студентов.