В Челябинске предложили увеличить срок военных сборов для школьников и студентов

05 октября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

На военных сборах проводят занятия по огневой, строевой, тактической и физической подготовке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске нужно увеличить срок военных сборов для школьников и студентов. Такое предложение прозвучало 4 октября в ходе заседания экспертного совета при Заксобрании региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. «Одним из основных направлений деятельности центра патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“ является организация и проведение пятидневных учебных сборов с учащимися школ, техникумов, колледжей по основам военной службы. Членами экспертного совета предложено увеличить продолжительность учебных сборов, проводимых „Авангардом“», — цитирует пресс-служба спикера ЗСО вице-спикера Олега Гербера. В 2023 году на базе войсковой части центр «Авангард» провел 10 учебных сборов, на которых прошли занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. Обучающиеся также ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих, образцами вооружения, военной техники и обмундирования. Всего в мероприятиях приняло участие 36 тысяч школьников и студентов. Экспертный совет при законодательном собрании реализует проекты и программы в сфере патриотического воспитания, поддерживает традиции поискового движения, проведения военно-спортивных соревнований и конкурсов. Еще одно важное направление в работе: оказание помощи бойцам на передовой, членам их семей и мирным жителям новых регионов России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске нужно увеличить срок военных сборов для школьников и студентов. Такое предложение прозвучало 4 октября в ходе заседания экспертного совета при Заксобрании региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. «Одним из основных направлений деятельности центра патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“ является организация и проведение пятидневных учебных сборов с учащимися школ, техникумов, колледжей по основам военной службы. Членами экспертного совета предложено увеличить продолжительность учебных сборов, проводимых „Авангардом“», — цитирует пресс-служба спикера ЗСО вице-спикера Олега Гербера. В 2023 году на базе войсковой части центр «Авангард» провел 10 учебных сборов, на которых прошли занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. Обучающиеся также ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих, образцами вооружения, военной техники и обмундирования. Всего в мероприятиях приняло участие 36 тысяч школьников и студентов. Экспертный совет при законодательном собрании реализует проекты и программы в сфере патриотического воспитания, поддерживает традиции поискового движения, проведения военно-спортивных соревнований и конкурсов. Еще одно важное направление в работе: оказание помощи бойцам на передовой, членам их семей и мирным жителям новых регионов России.