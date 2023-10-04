04 октября 2023

В Челябинске предложили увеличить срок военных сборов для школьников и студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта памяти. Челябинск, вечный огонь, цветок, гвоздики, кадет, вахта памяти
На военных сборах проводят занятия по огневой, строевой, тактической и физической подготовке Фото:

В Челябинске нужно увеличить срок военных сборов для школьников и студентов. Такое предложение прозвучало 4 октября в ходе заседания экспертного совета при Заксобрании региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО.

«Одним из основных направлений деятельности центра патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“ является организация и проведение пятидневных учебных сборов с учащимися школ, техникумов, колледжей по основам военной службы. Членами экспертного совета предложено увеличить продолжительность учебных сборов, проводимых „Авангардом“», — цитирует пресс-служба спикера ЗСО вице-спикера Олега Гербера.

В 2023 году на базе войсковой части центр «Авангард» провел 10 учебных сборов, на которых прошли занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. Обучающиеся также ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих, образцами вооружения, военной техники и обмундирования. Всего в мероприятиях приняло участие 36 тысяч школьников и студентов.

Экспертный совет при законодательном собрании реализует проекты и программы в сфере патриотического воспитания, поддерживает традиции поискового движения, проведения военно-спортивных соревнований и конкурсов. Еще одно важное направление в работе: оказание помощи бойцам на передовой, членам их семей и мирным жителям новых регионов России.

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В Челябинске нужно увеличить срок военных сборов для школьников и студентов. Такое предложение прозвучало 4 октября в ходе заседания экспертного совета при Заксобрании региона, сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. «Одним из основных направлений деятельности центра патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“ является организация и проведение пятидневных учебных сборов с учащимися школ, техникумов, колледжей по основам военной службы. Членами экспертного совета предложено увеличить продолжительность учебных сборов, проводимых „Авангардом“», — цитирует пресс-служба спикера ЗСО вице-спикера Олега Гербера. В 2023 году на базе войсковой части центр «Авангард» провел 10 учебных сборов, на которых прошли занятия по огневой, строевой, тактической, физической подготовке. Обучающиеся также ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих, образцами вооружения, военной техники и обмундирования. Всего в мероприятиях приняло участие 36 тысяч школьников и студентов. Экспертный совет при законодательном собрании реализует проекты и программы в сфере патриотического воспитания, поддерживает традиции поискового движения, проведения военно-спортивных соревнований и конкурсов. Еще одно важное направление в работе: оказание помощи бойцам на передовой, членам их семей и мирным жителям новых регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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