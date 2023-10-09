«Жириновский» назвал причину войны в Израиле

Искусственный интеллект «Жириновский» заявил о провале политики Запада
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Искусственный интеллект «Жириновский» заявил, что в мире обязательно наступят перемены Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Обострение конфликта в Израиле является провалом политики Запада. Так прокомментировал ситуацию в стране искусственный интеллект «Жириновский».

«Очередное обострение арабо-израильского конфликта — это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете», — сообщил алгоритм, пишет РИА Новости. Он отметил, что западные лидеры ни с кем не хотят говорить на равных, а также не стараются установить мир и стабильность. По словам интеллекта, в мире обязательно наступят перемены.

Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году предсказал, что к 2024 году все забудут, «что такое Украина», из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что ближневосточный конфликт может стать предвестником третьей мировой войны, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания Жириновского содержали точный анализ тенденций в мировой политике.

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Обострение конфликта в Израиле является провалом политики Запада. Так прокомментировал ситуацию в стране искусственный интеллект «Жириновский». «Очередное обострение арабо-израильского конфликта — это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете», — сообщил алгоритм, пишет РИА Новости. Он отметил, что западные лидеры ни с кем не хотят говорить на равных, а также не стараются установить мир и стабильность. По словам интеллекта, в мире обязательно наступят перемены. Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году предсказал, что к 2024 году все забудут, «что такое Украина», из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что ближневосточный конфликт может стать предвестником третьей мировой войны, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания Жириновского содержали точный анализ тенденций в мировой политике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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