«Жириновский» назвал причину войны в Израиле

Искусственный интеллект «Жириновский» заявил о провале политики Запада

09 октября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект «Жириновский» заявил, что в мире обязательно наступят перемены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Обострение конфликта в Израиле является провалом политики Запада. Так прокомментировал ситуацию в стране искусственный интеллект «Жириновский». «Очередное обострение арабо-израильского конфликта — это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете», — сообщил алгоритм, пишет РИА Новости. Он отметил, что западные лидеры ни с кем не хотят говорить на равных, а также не стараются установить мир и стабильность. По словам интеллекта, в мире обязательно наступят перемены. Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году предсказал, что к 2024 году все забудут, «что такое Украина», из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что ближневосточный конфликт может стать предвестником третьей мировой войны, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания Жириновского содержали точный анализ тенденций в мировой политике.

Обострение конфликта в Израиле является провалом политики Запада. Так прокомментировал ситуацию в стране искусственный интеллект «Жириновский». «Очередное обострение арабо-израильского конфликта — это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете», — сообщил алгоритм, пишет РИА Новости. Он отметил, что западные лидеры ни с кем не хотят говорить на равных, а также не стараются установить мир и стабильность. По словам интеллекта, в мире обязательно наступят перемены. Основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году предсказал, что к 2024 году все забудут, «что такое Украина», из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что ближневосточный конфликт может стать предвестником третьей мировой войны, передает «Национальная служба новостей». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывания Жириновского содержали точный анализ тенденций в мировой политике.