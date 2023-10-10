Житель Израиля раскрыл главную ошибку участников фестиваля, убитых боевиками ХАМАС

Спасшийся от ХАМАСа россиянин: люди не смогли уехать с фестиваля из-за палаток
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Стадион "Лужники" перед матчем полуфинала Чемпионата Мира FIFA 2018 Англия-Хорватия. Москва, болельщики, флаг израиля
Посетители фестиваля не смогли вовремя спастись, так как начали собирать палатки, заявил спасшийся россиянин Фото:
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Люди, погибшие при нападении боевиков ХАМАСа на музыкальный фестиваль Nature Party, совершили ошибку, начав собирать палатки. Из-за этого они не успели вовремя уехать в безопасное место, заявил один из участников мероприятия, россиянин по имени Дмитрий.

«Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать», — рассказал Дмитрий в беседе с «Лентой.ру».

Он уточнил, что долго не понимал, куда ехать, чтобы спастись от обстрелов. Позже он вместе с другими гражданами обнаружил сельскохозяйственную коммуну, где были израильские охранники с автоматами. Тогда покинувших фестиваль переселили в общественное здание и сказали не высовываться. Спустя четыре часа приехали военные Израиля и сказали, что можно уехать через защищенный город Нетивот, заключил Дмитрий.

Ранее палестинские боевики ХАМАС начали военные действия в Израиле. Также они напали на людей на фестивале Nature Party. Сообщалось, что на мероприятии было убито 260 человек, передает MK.RU. Также группировка многих взяла в заложники, пишет «Ридус». В СМИ писали, что среди пленных могут быть россияне.

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Люди, погибшие при нападении боевиков ХАМАСа на музыкальный фестиваль Nature Party, совершили ошибку, начав собирать палатки. Из-за этого они не успели вовремя уехать в безопасное место, заявил один из участников мероприятия, россиянин по имени Дмитрий. «Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать», — рассказал Дмитрий в беседе с «Лентой.ру». Он уточнил, что долго не понимал, куда ехать, чтобы спастись от обстрелов. Позже он вместе с другими гражданами обнаружил сельскохозяйственную коммуну, где были израильские охранники с автоматами. Тогда покинувших фестиваль переселили в общественное здание и сказали не высовываться. Спустя четыре часа приехали военные Израиля и сказали, что можно уехать через защищенный город Нетивот, заключил Дмитрий. Ранее палестинские боевики ХАМАС начали военные действия в Израиле. Также они напали на людей на фестивале Nature Party. Сообщалось, что на мероприятии было убито 260 человек, передает MK.RU. Также группировка многих взяла в заложники, пишет «Ридус». В СМИ писали, что среди пленных могут быть россияне.
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