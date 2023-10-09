09 октября 2023

В Перми завершилось строительство новой школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики сядут за новые парты во второй четверти Фото:

В Перми завершилось строительство нового корпуса школы №82. Она расположена в микрорайоне Юбилейный на улице Холмогорская, 2ж. Для учеников ее откроют во второй четверти, сообщил губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин в своем telegam-канале.

«Завершилось строительство школы на ул. Холмогорская, 2ж! В новом корпусе на 1050 мест будут учиться ребята из школы №82, уже во второй четверти они сядут за парты. Уверен, что им здесь понравится», — написал губернатор.

Глава региона отметил, что здание построено «под ключ». То есть подрядчик сдаст здание со всей необходимой мебелью и оборудованием. Общая площадь здания составляет 14 217 кв. метров. В школе 5 этажей, один из которых подземный. Для учеников в здании сделали вместительный актовый зал, просторную столовую, два спортзала, а на улице — полноразмерное футбольное поле и игровые площадки. Кроме обычных классов, в здании оборудованы кабинеты по направлениям: IT, музыка, робототехника, помещения для уроков труда, хореографический зал, HI-TECH центр с радиоузлом, студия изобразительного искусства и школьный музей. В новом здании школы будут учиться ребята с 5 по 11 классы. Строительство школы состоялось в рамках концессионных соглашений между ООО «Сберинфра» и министерством образования и науки Пермского края. Для Перми и Пермского края это первая концессия в сфере образования.

Здание школы №82 — не последнее учебное заведение, открытие которого ждут в Пермском крае. В регионе еще 17 школ находится в стадии строительства, отметил Дмитрий Махонин.

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В Перми завершилось строительство нового корпуса школы №82. Она расположена в микрорайоне Юбилейный на улице Холмогорская, 2ж. Для учеников ее откроют во второй четверти, сообщил губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин в своем telegam-канале. «Завершилось строительство школы на ул. Холмогорская, 2ж! В новом корпусе на 1050 мест будут учиться ребята из школы №82, уже во второй четверти они сядут за парты. Уверен, что им здесь понравится», — написал губернатор. Глава региона отметил, что здание построено «под ключ». То есть подрядчик сдаст здание со всей необходимой мебелью и оборудованием. Общая площадь здания составляет 14 217 кв. метров. В школе 5 этажей, один из которых подземный. Для учеников в здании сделали вместительный актовый зал, просторную столовую, два спортзала, а на улице — полноразмерное футбольное поле и игровые площадки. Кроме обычных классов, в здании оборудованы кабинеты по направлениям: IT, музыка, робототехника, помещения для уроков труда, хореографический зал, HI-TECH центр с радиоузлом, студия изобразительного искусства и школьный музей. В новом здании школы будут учиться ребята с 5 по 11 классы. Строительство школы состоялось в рамках концессионных соглашений между ООО «Сберинфра» и министерством образования и науки Пермского края. Для Перми и Пермского края это первая концессия в сфере образования. Здание школы №82 — не последнее учебное заведение, открытие которого ждут в Пермском крае. В регионе еще 17 школ находится в стадии строительства, отметил Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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