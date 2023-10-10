Путин: обострение конфликта в Израиле — пример провала политики США

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Владимир Путин заявил, что США не были заинтересованы в поиске компромиссов для двух сторон Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Война между Палестиной и Израилем является примером провала политики США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».

Путин отметил, что США предпринимали попытки монополизировать урегулирование, однако они не были заинтересованы в поиске компромиссов для двух государств. По словам президента РФ, американская власть продвигала свои представления, оказывая давление на две стороны.

Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС выпустило пять тысяч ракет по территории Израиля. Комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях начинает сбор доказательств военных преступлений, совершенных сторонами с начала войны, передает RT.

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Война между Палестиной и Израилем является примером провала политики США на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что США предпринимали попытки монополизировать урегулирование, однако они не были заинтересованы в поиске компромиссов для двух государств. По словам президента РФ, американская власть продвигала свои представления, оказывая давление на две стороны. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС выпустило пять тысяч ракет по территории Израиля. Комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях начинает сбор доказательств военных преступлений, совершенных сторонами с начала войны, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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