Власти Кургана продолжают сокращать автобусные рейсы

10 октября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Департамент экономического развития сократил межмуниципальные рейсы в Шадринске (Курганская область) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение об уменьшении количества рейсов по межмуниципальным маршрутам в Шадринске (Курганская область). Информация об этом размещена в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Распоряжениями Департамента экономического развития Курганской области от 10 октября по предложению перевозчика ООО „ШадрАвто“ уменьшено количество рейсов по межмуниципальным маршрутам. Первый маршрут — № 103 „Шадринск — Верхняя Полевая“, будет сокращен с 82 до 75 рейсов в неделю, второй маршрут, № 118 „Шадринск — Красная Нива“ — сократится с 98 до 85 пар рейсов в неделю», — указано в посте. По информации группы, рейсы отменяются из-за острой нехватки водителей автобусов. Ранее URA.RU писало, что департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение, по которому количество рейсов в село Погорелка Шадринского округа сократилось в два раза. Также, жители этого населенного пункта выходили на митинг, из-за проблем со строительством нового моста, который, с их слов, приведет к проблемам с транспортом и отрежет сельчан от центра округа.

Департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение об уменьшении количества рейсов по межмуниципальным маршрутам в Шадринске (Курганская область). Информация об этом размещена в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Распоряжениями Департамента экономического развития Курганской области от 10 октября по предложению перевозчика ООО „ШадрАвто“ уменьшено количество рейсов по межмуниципальным маршрутам. Первый маршрут — № 103 „Шадринск — Верхняя Полевая“, будет сокращен с 82 до 75 рейсов в неделю, второй маршрут, № 118 „Шадринск — Красная Нива“ — сократится с 98 до 85 пар рейсов в неделю», — указано в посте. По информации группы, рейсы отменяются из-за острой нехватки водителей автобусов. Ранее URA.RU писало, что департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение, по которому количество рейсов в село Погорелка Шадринского округа сократилось в два раза. Также, жители этого населенного пункта выходили на митинг, из-за проблем со строительством нового моста, который, с их слов, приведет к проблемам с транспортом и отрежет сельчан от центра округа.