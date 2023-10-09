09 октября 2023

Власти Кургана продолжают сокращать автобусные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, автобус, пассажиры
Департамент экономического развития сократил межмуниципальные рейсы в Шадринске (Курганская область) Фото:

Департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение об уменьшении количества рейсов по межмуниципальным маршрутам в Шадринске (Курганская область). Информация об этом размещена в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Распоряжениями Департамента экономического развития Курганской области от 10 октября по предложению перевозчика ООО „ШадрАвто“ уменьшено количество рейсов по межмуниципальным маршрутам. Первый маршрут — № 103 „Шадринск — Верхняя Полевая“, будет сокращен с 82 до 75 рейсов в неделю, второй маршрут, № 118 „Шадринск — Красная Нива“ — сократится с 98 до 85 пар рейсов в неделю», — указано в посте. По информации группы, рейсы отменяются из-за острой нехватки водителей автобусов.

Ранее URA.RU писало, что департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение, по которому количество рейсов в село Погорелка Шадринского округа сократилось в два раза. Также, жители этого населенного пункта выходили на митинг, из-за проблем со строительством нового моста, который, с их слов, приведет к проблемам с транспортом и отрежет сельчан от центра округа.

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Департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение об уменьшении количества рейсов по межмуниципальным маршрутам в Шадринске (Курганская область). Информация об этом размещена в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Распоряжениями Департамента экономического развития Курганской области от 10 октября по предложению перевозчика ООО „ШадрАвто“ уменьшено количество рейсов по межмуниципальным маршрутам. Первый маршрут — № 103 „Шадринск — Верхняя Полевая“, будет сокращен с 82 до 75 рейсов в неделю, второй маршрут, № 118 „Шадринск — Красная Нива“ — сократится с 98 до 85 пар рейсов в неделю», — указано в посте. По информации группы, рейсы отменяются из-за острой нехватки водителей автобусов. Ранее URA.RU писало, что департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение, по которому количество рейсов в село Погорелка Шадринского округа сократилось в два раза. Также, жители этого населенного пункта выходили на митинг, из-за проблем со строительством нового моста, который, с их слов, приведет к проблемам с транспортом и отрежет сельчан от центра округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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