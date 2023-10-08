Курганские власти сократили автобусы, из-за которых жители вышли на митинг

09 октября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Власти сократили автобусы в день, когда жители вышли на митинг (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение, по которому количество рейсов в село Погорелка Шадринского округа сократилось в два раза. Ранее жители этого населенного пункта выходили на митинг из-за проблем с транспортом. Соответствующая информация появилась в социальных сетях. «Департамент экономического развития Курганской области распоряжениями от 4 октября 2023 года №№ 695-р, 696-р, 697-р, 698-р и 699-р по предложениям перевозчиков, в два раза сократил количество рейсов в Погорелку (пригород Шадринска). В результате утром в автобусах образовалась давка», — указано в посте группы «Курганский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте». Как корреспонденту URA.RU рассказал администратор группы «Шадринск | Регион 45», жители видели данные постановление. С его слов, данное распоряжение властей стало одной из причин, по которой сельчане вышли на массовое собрание. При этом 6 октября 2023 года заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков приехал в Погорелку, чтобы встретиться с жителями. По информации от администрации округа, сельчан попросили изложить недовольства в письменном виде. После получения жалобы власти ответили, что этот вопрос будет отработан вместе с перевозчиками. Ранее URA.RU писало, что глава Шадринского округа Дмитрий Жуков после митинга жителей встретился с местными перевозчиками. Предприниматели заявили, что готовы рассмотреть изменения в расписании для удобства сельчан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент экономического развития Курганской области опубликовал распоряжение, по которому количество рейсов в село Погорелка Шадринского округа сократилось в два раза. Ранее жители этого населенного пункта выходили на митинг из-за проблем с транспортом. Соответствующая информация появилась в социальных сетях. «Департамент экономического развития Курганской области распоряжениями от 4 октября 2023 года №№ 695-р, 696-р, 697-р, 698-р и 699-р по предложениям перевозчиков, в два раза сократил количество рейсов в Погорелку (пригород Шадринска). В результате утром в автобусах образовалась давка», — указано в посте группы «Курганский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте». Как корреспонденту URA.RU рассказал администратор группы «Шадринск | Регион 45», жители видели данные постановление. С его слов, данное распоряжение властей стало одной из причин, по которой сельчане вышли на массовое собрание. При этом 6 октября 2023 года заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков приехал в Погорелку, чтобы встретиться с жителями. По информации от администрации округа, сельчан попросили изложить недовольства в письменном виде. После получения жалобы власти ответили, что этот вопрос будет отработан вместе с перевозчиками. Ранее URA.RU писало, что глава Шадринского округа Дмитрий Жуков после митинга жителей встретился с местными перевозчиками. Предприниматели заявили, что готовы рассмотреть изменения в расписании для удобства сельчан.