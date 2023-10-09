Здравнадзор и полиция ХМАО начали массовую проверку косметологических клиник

10 октября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Проверки начались после жалоб жителей Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО сотрудники Здравнадзора и полиции начали массовые проверки косметологических клиник. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых окружных структур. «Идет проверка окружных косметологических клиник. Проверку организовал Здравнадзор. Совместно с ними работают сотрудники экономической безопасности из МВД. Медики проверяют, есть ли наличие лицензии, имеются ли сертификаты на медоборудование и препараты, используются ли просроченные материалы и так далее. Полицейские же проверяют бухгалтерию и финансы», — сообщил собеседник. Сколько клиник уже проверили, инсайдер не сообщил. При этом отметил, что проверки прошли уже в двух крупных городах округа. «Проверки завершились уже в Сургуте и Ханты-Мансийске. Сейчас идет работа в Нижневартовске», — добавил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружной департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Также был направлен запрос в окружное управление МВД. Ответа на момент публикации не пришло. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели уголовное дело против косметолога из-за смерти клиентки. Уголовное дело возбудили по статье причинение смерти по неосторожности.

В ХМАО сотрудники Здравнадзора и полиции начали массовые проверки косметологических клиник. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых окружных структур. «Идет проверка окружных косметологических клиник. Проверку организовал Здравнадзор. Совместно с ними работают сотрудники экономической безопасности из МВД. Медики проверяют, есть ли наличие лицензии, имеются ли сертификаты на медоборудование и препараты, используются ли просроченные материалы и так далее. Полицейские же проверяют бухгалтерию и финансы», — сообщил собеседник. Сколько клиник уже проверили, инсайдер не сообщил. При этом отметил, что проверки прошли уже в двух крупных городах округа. «Проверки завершились уже в Сургуте и Ханты-Мансийске. Сейчас идет работа в Нижневартовске», — добавил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружной департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Также был направлен запрос в окружное управление МВД. Ответа на момент публикации не пришло. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели уголовное дело против косметолога из-за смерти клиентки. Уголовное дело возбудили по статье причинение смерти по неосторожности.