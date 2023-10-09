09 октября 2023

Здравнадзор и полиция ХМАО начали массовую проверку косметологических клиник

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург
Проверки начались после жалоб жителей Фото:

В ХМАО сотрудники Здравнадзора и полиции начали массовые проверки косметологических клиник. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых окружных структур.

«Идет проверка окружных косметологических клиник. Проверку организовал Здравнадзор. Совместно с ними работают сотрудники экономической безопасности из МВД. Медики проверяют, есть ли наличие лицензии, имеются ли сертификаты на медоборудование и препараты, используются ли просроченные материалы и так далее. Полицейские же проверяют бухгалтерию и финансы», — сообщил собеседник.

Сколько клиник уже проверили, инсайдер не сообщил. При этом отметил, что проверки прошли уже в двух крупных городах округа. «Проверки завершились уже в Сургуте и Ханты-Мансийске. Сейчас идет работа в Нижневартовске», — добавил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружной департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Также был направлен запрос в окружное управление МВД. Ответа на момент публикации не пришло.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели уголовное дело против косметолога из-за смерти клиентки. Уголовное дело возбудили по статье причинение смерти по неосторожности.

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В ХМАО сотрудники Здравнадзора и полиции начали массовые проверки косметологических клиник. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых окружных структур. «Идет проверка окружных косметологических клиник. Проверку организовал Здравнадзор. Совместно с ними работают сотрудники экономической безопасности из МВД. Медики проверяют, есть ли наличие лицензии, имеются ли сертификаты на медоборудование и препараты, используются ли просроченные материалы и так далее. Полицейские же проверяют бухгалтерию и финансы», — сообщил собеседник. Сколько клиник уже проверили, инсайдер не сообщил. При этом отметил, что проверки прошли уже в двух крупных городах округа. «Проверки завершились уже в Сургуте и Ханты-Мансийске. Сейчас идет работа в Нижневартовске», — добавил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружной департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Также был направлен запрос в окружное управление МВД. Ответа на момент публикации не пришло. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завели уголовное дело против косметолога из-за смерти клиентки. Уголовное дело возбудили по статье причинение смерти по неосторожности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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