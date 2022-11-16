В ХМАО завели уголовное дело из-за чиновницы, которая умерла после похода к косметологу

17 ноября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске расследуют смерть чиновницы после операции по установке нитей, возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) расследуют смерть заместителя начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации города Ларисы Вагановой. Как сообщил журналисту URA.RU руководитель пресс-службы CК по ХМАО Денис Волощенко, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, 26 октября 2022 года, после введения обезболивающего препарата для проведения косметологической процедуры в области лица в клинике эстетической медицины, 49-летняя жительница Нижневартовска потеряла сознание. Несмотря на оперативную медицинскую помощь и госпитализацию в окружную клиническую больницу, через 19 дней женщина скончалась», — прокомментировал Волощенко. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе мэрии Нижневартовска ранее подтвердили гибель Вагановой. Похороны прошли сегодня. У нее остались муж и двое детей. Ранее URA.RU опубликовало инсайд о гибели Вагановой после посещения клиники эстетической медицины. Информация подтвердилась.

В Нижневартовске (ХМАО) расследуют смерть заместителя начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации города Ларисы Вагановой. Как сообщил журналисту URA.RU руководитель пресс-службы CК по ХМАО Денис Волощенко, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, 26 октября 2022 года, после введения обезболивающего препарата для проведения косметологической процедуры в области лица в клинике эстетической медицины, 49-летняя жительница Нижневартовска потеряла сознание. Несмотря на оперативную медицинскую помощь и госпитализацию в окружную клиническую больницу, через 19 дней женщина скончалась», — прокомментировал Волощенко. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе мэрии Нижневартовска ранее подтвердили гибель Вагановой. Похороны прошли сегодня. У нее остались муж и двое детей. Ранее URA.RU опубликовало инсайд о гибели Вагановой после посещения клиники эстетической медицины. Информация подтвердилась.