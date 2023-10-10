10 октября 2023

Байден пообещал обеспечить Израиль средствами защиты от атак ХАМАС

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Власти США пообещали Израилю военные поставки Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти США пообещали поставить Израилю все необходимое, чтобы ответить на агрессию палестинских вооруженных боевиков. Об этом рассказал президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением о палестино-израильском конфликте.

«Сейчас мы должны быть предельно ясны: мы поддерживаем Израиль и сделаем все возможное, чтобы у него было все необходимое для защиты своих граждан и ответа на это нападение. Терроризму нет оправдания», — передает ТАСС слова Байдена.

Ранее нападение палестинских боевиков на Израиль заставило Вашингтон пересмотреть свою внешнеполитическую позицию. Президент США Джо Байден уже не критикует израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и полностью выступает на стороне Израиля, передает RT.

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Власти США пообещали поставить Израилю все необходимое, чтобы ответить на агрессию палестинских вооруженных боевиков. Об этом рассказал президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением о палестино-израильском конфликте. «Сейчас мы должны быть предельно ясны: мы поддерживаем Израиль и сделаем все возможное, чтобы у него было все необходимое для защиты своих граждан и ответа на это нападение. Терроризму нет оправдания», — передает ТАСС слова Байдена. Ранее нападение палестинских боевиков на Израиль заставило Вашингтон пересмотреть свою внешнеполитическую позицию. Президент США Джо Байден уже не критикует израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и полностью выступает на стороне Израиля, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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