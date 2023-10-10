Байден пообещал обеспечить Израиль средствами защиты от атак ХАМАС

10 октября 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Власти США пообещали Израилю военные поставки Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти США пообещали поставить Израилю все необходимое, чтобы ответить на агрессию палестинских вооруженных боевиков. Об этом рассказал президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением о палестино-израильском конфликте. «Сейчас мы должны быть предельно ясны: мы поддерживаем Израиль и сделаем все возможное, чтобы у него было все необходимое для защиты своих граждан и ответа на это нападение. Терроризму нет оправдания», — передает ТАСС слова Байдена. Ранее нападение палестинских боевиков на Израиль заставило Вашингтон пересмотреть свою внешнеполитическую позицию. Президент США Джо Байден уже не критикует израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и полностью выступает на стороне Израиля, передает RT.

Власти США пообещали поставить Израилю все необходимое, чтобы ответить на агрессию палестинских вооруженных боевиков. Об этом рассказал президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением о палестино-израильском конфликте. «Сейчас мы должны быть предельно ясны: мы поддерживаем Израиль и сделаем все возможное, чтобы у него было все необходимое для защиты своих граждан и ответа на это нападение. Терроризму нет оправдания», — передает ТАСС слова Байдена. Ранее нападение палестинских боевиков на Израиль заставило Вашингтон пересмотреть свою внешнеполитическую позицию. Президент США Джо Байден уже не критикует израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и полностью выступает на стороне Израиля, передает RT.