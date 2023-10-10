Байден пообещал обеспечить Израиль средствами защиты от атак ХАМАС

Власти США пообещали поставить Израилю все необходимое, чтобы ответить на агрессию палестинских вооруженных боевиков. Об этом рассказал президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением о палестино-израильском конфликте.
«Сейчас мы должны быть предельно ясны: мы поддерживаем Израиль и сделаем все возможное, чтобы у него было все необходимое для защиты своих граждан и ответа на это нападение. Терроризму нет оправдания», — передает ТАСС слова Байдена.
Ранее нападение палестинских боевиков на Израиль заставило Вашингтон пересмотреть свою внешнеполитическую позицию. Президент США Джо Байден уже не критикует израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и полностью выступает на стороне Израиля, передает RT.
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