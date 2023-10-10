10 октября 2023

Прокурор МУС начал сбор информации по конфликту Израиля и Палестины

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У МУС имеется мандат на рассмотрение дел палестино-израильского конфликта Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что у суда имеется мандат на рассмотрение дел в рамках текущего палестино-израильского конфликта. Об этом он рассказал журналистом.

«Мандат МУС применим к нынешнему палестино-израильскому конфликту», — передает слова Карима Хана Reuters. Прокурор постоянно собирает информацию о нынешней ситуации вокруг Израиля и Палестины.

Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора Газа 7 октября выпустило пять тысяч ракет по Израилю. Было произведено более 3 тысяч ударов. Помимо этого, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля, передает «Национальная служба новостей».

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что у суда имеется мандат на рассмотрение дел в рамках текущего палестино-израильского конфликта. Об этом он рассказал журналистом. «Мандат МУС применим к нынешнему палестино-израильскому конфликту», — передает слова Карима Хана Reuters. Прокурор постоянно собирает информацию о нынешней ситуации вокруг Израиля и Палестины. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора Газа 7 октября выпустило пять тысяч ракет по Израилю. Было произведено более 3 тысяч ударов. Помимо этого, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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