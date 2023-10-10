Прокурор МУС начал сбор информации по конфликту Израиля и Палестины

11 октября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

У МУС имеется мандат на рассмотрение дел палестино-израильского конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что у суда имеется мандат на рассмотрение дел в рамках текущего палестино-израильского конфликта. Об этом он рассказал журналистом. «Мандат МУС применим к нынешнему палестино-израильскому конфликту», — передает слова Карима Хана Reuters. Прокурор постоянно собирает информацию о нынешней ситуации вокруг Израиля и Палестины. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора Газа 7 октября выпустило пять тысяч ракет по Израилю. Было произведено более 3 тысяч ударов. Помимо этого, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля, передает «Национальная служба новостей».

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что у суда имеется мандат на рассмотрение дел в рамках текущего палестино-израильского конфликта. Об этом он рассказал журналистом. «Мандат МУС применим к нынешнему палестино-израильскому конфликту», — передает слова Карима Хана Reuters. Прокурор постоянно собирает информацию о нынешней ситуации вокруг Израиля и Палестины. Ранее палестинское движение ХАМАС из сектора Газа 7 октября выпустило пять тысяч ракет по Израилю. Было произведено более 3 тысяч ударов. Помимо этого, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля, передает «Национальная служба новостей».