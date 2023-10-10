Песков предупредил об опасном сценарии развития конфликта вокруг Израиля

Война на Ближнем Востоке может разрастись и выйти за пределы текущей зоны арабо-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1. Видео с высказыванием пресс-секретаря президента РФ опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Боевики ХАМАС ударили по Израилю 7 октября. После Тель-Авив заявил, что начал полномасштабную войну. МИД Палестины обвинил ВС Израиля в применении запрещенных международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором, передает RT.
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