10 октября 2023

Песков предупредил об опасном сценарии развития конфликта вокруг Израиля

Песков: ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Война на Ближнем Востоке может выйти за пределы текущей зоны конфликта, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Война на Ближнем Востоке может разрастись и выйти за пределы текущей зоны арабо-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1. Видео с высказыванием пресс-секретаря президента РФ опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Боевики ХАМАС ударили по Израилю 7 октября. После Тель-Авив заявил, что начал полномасштабную войну. МИД Палестины обвинил ВС Израиля в применении запрещенных международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором, передает RT.

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Война на Ближнем Востоке может разрастись и выйти за пределы текущей зоны арабо-израильского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ситуация более чем тревожная, она потенциально опасна разрастанием и выходом за нынешнюю зону конфликта арабо-израильского», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1. Видео с высказыванием пресс-секретаря президента РФ опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Боевики ХАМАС ударили по Израилю 7 октября. После Тель-Авив заявил, что начал полномасштабную войну. МИД Палестины обвинил ВС Израиля в применении запрещенных международными конвенциями боеприпасов с белым фосфором, передает RT.
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