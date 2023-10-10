10 октября 2023

Белый дом: у США хватит денег на поддержку Украины и Израиля

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Бюджетных средств США хватит на помощь Украине и Израилю Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бюджетных средств США хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы считаем, что Америка в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также помогать в час нужды нашему союзнику — Израилю. Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это», — передают слова Салливана журналисты ТАСС.

Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, кому станут помогать США, если придется выбирать между Украиной и Израилем. По его мнению, поддержка Израиля является важным геополитическим ценностным сюжетом в политике Америки. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что американская военная доктрина настороженно подходит к вопросу конфликтов на два фронта. Однако в Белом доме рассматривают объединение помощи обеим странам, передает РТ.

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Бюджетных средств США хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы считаем, что Америка в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также помогать в час нужды нашему союзнику — Израилю. Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это», — передают слова Салливана журналисты ТАСС. Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, кому станут помогать США, если придется выбирать между Украиной и Израилем. По его мнению, поддержка Израиля является важным геополитическим ценностным сюжетом в политике Америки. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что американская военная доктрина настороженно подходит к вопросу конфликтов на два фронта. Однако в Белом доме рассматривают объединение помощи обеим странам, передает РТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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