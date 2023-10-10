Белый дом: у США хватит денег на поддержку Украины и Израиля

11 октября 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Бюджетных средств США хватит на помощь Украине и Израилю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бюджетных средств США хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы считаем, что Америка в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также помогать в час нужды нашему союзнику — Израилю. Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это», — передают слова Салливана журналисты ТАСС. Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, кому станут помогать США, если придется выбирать между Украиной и Израилем. По его мнению, поддержка Израиля является важным геополитическим ценностным сюжетом в политике Америки. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что американская военная доктрина настороженно подходит к вопросу конфликтов на два фронта. Однако в Белом доме рассматривают объединение помощи обеим странам, передает РТ.

Бюджетных средств США хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы считаем, что Америка в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также помогать в час нужды нашему союзнику — Израилю. Мы считаем, что у нас есть ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно делать это», — передают слова Салливана журналисты ТАСС. Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, кому станут помогать США, если придется выбирать между Украиной и Израилем. По его мнению, поддержка Израиля является важным геополитическим ценностным сюжетом в политике Америки. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что американская военная доктрина настороженно подходит к вопросу конфликтов на два фронта. Однако в Белом доме рассматривают объединение помощи обеим странам, передает РТ.