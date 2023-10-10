Авианосец ВМФ США прибыл в восточную часть Средиземного моря

После эскалации конфликта между боевиками ХАМАС и Израилем авианосец Военно-морского флота США «Джеральд Форд» прибыл на восток Средиземного моря. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США.
«Авианосная ударная группа „Джеральд Форд“ прибыла в восточную часть Средиземного моря. Она будет сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны», — говорится в сообщении. Кроме этого, США планируют перебросить ближе к зоне конфликта истребители F-15, F-16, A-10.
Ранее США планировали отправить в восточную часть Средиземного моря еще один авианосец Dwight Eisenhower. Источник в Пентагоне отмечал, что это происходит из-за эскалации конфликта в Израиле, передает RT.
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