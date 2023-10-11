В аварии пострадали пассажиры легковой машины
На трассе Сургут-Салехард 10 октября Toyota Camry врезалась в КАМАЗ. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО.
«На трассе Сургут-Салехард 10 октября около 01:00 водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не учел особенности и состояние своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза. Из-за этого водитель легковушки столкнулся с КАМАЗом», — передает госавтоинспекция в telegram-канале. В результате аварии пассажиры автомобиля Toyota получили телесные повреждения.
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