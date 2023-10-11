На трассе Сургут-Салехард из-за аварии с КАМАЗом пострадали люди. Фото

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Виды Екатеринбурга, машина скорой помощи, скорая помощь
В аварии пострадали пассажиры легковой машины Фото:

На трассе Сургут-Салехард 10 октября Toyota Camry врезалась в КАМАЗ. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО.

«На трассе Сургут-Салехард 10 октября около 01:00 водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не учел особенности и состояние своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза. Из-за этого водитель легковушки столкнулся с КАМАЗом», — передает госавтоинспекция в telegram-канале. В результате аварии пассажиры автомобиля Toyota получили телесные повреждения.

Фото:

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На трассе Сургут-Салехард 10 октября Toyota Camry врезалась в КАМАЗ. В результате аварии пострадали пассажиры легковушки. Об этом сообщила госавтоинспекция ЯНАО. «На трассе Сургут-Салехард 10 октября около 01:00 водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, не учел особенности и состояние своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза. Из-за этого водитель легковушки столкнулся с КАМАЗом», — передает госавтоинспекция в telegram-канале. В результате аварии пассажиры автомобиля Toyota получили телесные повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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