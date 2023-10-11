Россияне могут купить квартиру Зеленского

Квартиру Владимира Зеленского в Крыму выставят на аукцион
Национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Крыму выставили на продажу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.
«Ранее национализированная квартира [Зеленского] выставлена на продажу путем открытого аукциона», — заявили в пресс-службе. Сообщение передает РИА Новости.
Ранее парламент Крыма принял решение национализировать имущество ряда украинских олигархов, а также Зеленского, передает RT. Позже квартиру украинского лидера оценили 24,6 миллиона рублей, пишет
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