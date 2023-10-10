10 октября 2023

Челябинцам рекомендовали не ездить в Башкирию

ГИБДД Челябинской области посоветовало не ездить в Башкирию из-за ремонта дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по трассе М-5 «Урал» будет затруднено до границы с Башкирией Фото:

Челябинцам советуют не ездить в Башкирию по трассе М-5 «Урал» 12 октября. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«12 октября в течение дня ожидается затрудненное движение на ряде участков федеральной трассы М-5 „Урал“ от Челябинска до границы с Башкирией. Это связано с необходимостью завершения дорожных работ в течение теплого времени года и благоприятными погодными условиями для проведения ремонта дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции просят водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием. Им рекомендовано по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 12 октября либо перенести его на другой день.

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Челябинцам советуют не ездить в Башкирию по трассе М-5 «Урал» 12 октября. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе региональной ГИБДД. «12 октября в течение дня ожидается затрудненное движение на ряде участков федеральной трассы М-5 „Урал“ от Челябинска до границы с Башкирией. Это связано с необходимостью завершения дорожных работ в течение теплого времени года и благоприятными погодными условиями для проведения ремонта дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции просят водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием. Им рекомендовано по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 12 октября либо перенести его на другой день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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