Челябинцам рекомендовали не ездить в Башкирию

Челябинцам советуют не ездить в Башкирию по трассе М-5 «Урал» 12 октября. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе региональной ГИБДД.
«12 октября в течение дня ожидается затрудненное движение на ряде участков федеральной трассы М-5 „Урал“ от Челябинска до границы с Башкирией. Это связано с необходимостью завершения дорожных работ в течение теплого времени года и благоприятными погодными условиями для проведения ремонта дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Госавтоинспекции просят водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием. Им рекомендовано по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 12 октября либо перенести его на другой день.
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