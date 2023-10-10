Челябинцам рекомендовали не ездить в Башкирию

ГИБДД Челябинской области посоветовало не ездить в Башкирию из-за ремонта дорог

11 октября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Движение по трассе М-5 «Урал» будет затруднено до границы с Башкирией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцам советуют не ездить в Башкирию по трассе М-5 «Урал» 12 октября. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе региональной ГИБДД. «12 октября в течение дня ожидается затрудненное движение на ряде участков федеральной трассы М-5 „Урал“ от Челябинска до границы с Башкирией. Это связано с необходимостью завершения дорожных работ в течение теплого времени года и благоприятными погодными условиями для проведения ремонта дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции просят водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием. Им рекомендовано по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 12 октября либо перенести его на другой день.

Челябинцам советуют не ездить в Башкирию по трассе М-5 «Урал» 12 октября. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе региональной ГИБДД. «12 октября в течение дня ожидается затрудненное движение на ряде участков федеральной трассы М-5 „Урал“ от Челябинска до границы с Башкирией. Это связано с необходимостью завершения дорожных работ в течение теплого времени года и благоприятными погодными условиями для проведения ремонта дорожного покрытия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции просят водителей отнестись к краткосрочным ограничениям движения с пониманием. Им рекомендовано по возможности воздержаться от проезда по автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 12 октября либо перенести его на другой день.