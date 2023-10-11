Экс-профессор УрФУ, эмигрировавший в Израиль, рассказал о зверствах боевиков ХАМАС

Экс-профессор УрФУ Стровский: боевики ХАМАС отрезают головы малолетним детям

11 октября 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Стровского, боевики ХАМАС отрезают головы детям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские военные находят тела малолетних детей с отрезанными головами. Об этом журналисту URA.RU сообщил экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский. «Боевики ХАМАС отрезают головы 5-6-летним детям. Звери! Телевизионщики сегодня в замешательстве. Они не знают, показывать эти шокирующие кадры или нет», — рассказал Дмитрий Стровский. Ранее URA.RU писало о том, что военные израильской армии нашли 40 тел младенцев примерно в пяти километрах к востоку от Газы в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза. Всего из-за нападения боевиков ХАМАС погибло 1200 израильтян. Вся важная информация о вооруженном военном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.

Израильские военные находят тела малолетних детей с отрезанными головами. Об этом журналисту URA.RU сообщил экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский. «Боевики ХАМАС отрезают головы 5-6-летним детям. Звери! Телевизионщики сегодня в замешательстве. Они не знают, показывать эти шокирующие кадры или нет», — рассказал Дмитрий Стровский. Ранее URA.RU писало о том, что военные израильской армии нашли 40 тел младенцев примерно в пяти километрах к востоку от Газы в сельскохозяйственной коммуне Кфар-Аза. Всего из-за нападения боевиков ХАМАС погибло 1200 израильтян. Вся важная информация о вооруженном военном конфликте на Ближнем Востоке — в сюжете URA.RU.