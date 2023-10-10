Тюменские власти раскрыли причины частых пробок на мосту Челюскинцев

Причиной пробок на мосту Челюскинцев в Тюмени стало временное сужение дороги

11 октября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени практически ежедневно жалуются на пробки на мосту Челюскинцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Причинами частых пробок на мосту Челюскинцев являются временное сужение дороги и нарушение водителями ПДД. Об этом сообщила официальная группа городской администрации «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте». «В последние дни наблюдается скопление автомобилей в связи с проведением сетевыми организациями работ в районе ул. Челюскинцев и временным сужением дороги. Кроме того, статистика показывает, что несоблюдение водителями ПДД ведет к заторам на дорогах (например, это наблюдалось на прошлой неделе, во вторник, на мосту Челюскинцев)», — ответила мэрия на жалобу местной жительницы. Ранее URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на дорожные заторы на улице Запольной. Горожане назвали этот участок дороги самым проблемным местом в городе.

Причинами частых пробок на мосту Челюскинцев являются временное сужение дороги и нарушение водителями ПДД. Об этом сообщила официальная группа городской администрации «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте». «В последние дни наблюдается скопление автомобилей в связи с проведением сетевыми организациями работ в районе ул. Челюскинцев и временным сужением дороги. Кроме того, статистика показывает, что несоблюдение водителями ПДД ведет к заторам на дорогах (например, это наблюдалось на прошлой неделе, во вторник, на мосту Челюскинцев)», — ответила мэрия на жалобу местной жительницы. Ранее URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на дорожные заторы на улице Запольной. Горожане назвали этот участок дороги самым проблемным местом в городе.