Тюменские власти раскрыли причины частых пробок на мосту Челюскинцев

Причинами частых пробок на мосту Челюскинцев являются временное сужение дороги и нарушение водителями ПДД. Об этом сообщила официальная группа городской администрации «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте».
«В последние дни наблюдается скопление автомобилей в связи с проведением сетевыми организациями работ в районе ул. Челюскинцев и временным сужением дороги. Кроме того, статистика показывает, что несоблюдение водителями ПДД ведет к заторам на дорогах (например, это наблюдалось на прошлой неделе, во вторник, на мосту Челюскинцев)», — ответила мэрия на жалобу местной жительницы.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на дорожные заторы на улице Запольной. Горожане назвали этот участок дороги самым проблемным местом в городе.
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