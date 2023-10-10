10 октября 2023

Тюменские власти раскрыли причины частых пробок на мосту Челюскинцев

Причиной пробок на мосту Челюскинцев в Тюмени стало временное сужение дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Жители Тюмени практически ежедневно жалуются на пробки на мосту Челюскинцев Фото:

Причинами частых пробок на мосту Челюскинцев являются временное сужение дороги и нарушение водителями ПДД. Об этом сообщила официальная группа городской администрации «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте».

«В последние дни наблюдается скопление автомобилей в связи с проведением сетевыми организациями работ в районе ул. Челюскинцев и временным сужением дороги. Кроме того, статистика показывает, что несоблюдение водителями ПДД ведет к заторам на дорогах (например, это наблюдалось на прошлой неделе, во вторник, на мосту Челюскинцев)», — ответила мэрия на жалобу местной жительницы.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на дорожные заторы на улице Запольной. Горожане назвали этот участок дороги самым проблемным местом в городе.

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Причинами частых пробок на мосту Челюскинцев являются временное сужение дороги и нарушение водителями ПДД. Об этом сообщила официальная группа городской администрации «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте». «В последние дни наблюдается скопление автомобилей в связи с проведением сетевыми организациями работ в районе ул. Челюскинцев и временным сужением дороги. Кроме того, статистика показывает, что несоблюдение водителями ПДД ведет к заторам на дорогах (например, это наблюдалось на прошлой неделе, во вторник, на мосту Челюскинцев)», — ответила мэрия на жалобу местной жительницы. Ранее URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на дорожные заторы на улице Запольной. Горожане назвали этот участок дороги самым проблемным местом в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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