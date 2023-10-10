В Челябинске выросли цены на шиномонтаж. Скрин

11 октября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Стоимость шиномонтажа может отличаться от заявленной на сайте автосервисов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске увеличилась стоимость услуги шиномонтажа. Цены на услугу по сравнению с весной увеличились на 10 — 20%. «В категории „шиномонтаж и вулканизация“ этой весной средний чек за услугу в Челябинске —1167 рублей», — сообщал специализированный сайт «Купить шины» в апреле. В октябре 2023 года по данным сервисов сравнения цен, найти шиномонтаж дешевле 1100 рублей в Челябинске проблематично, и это за колеса минимальный радиусом. С увеличением радиуса шины растет и стоимость шиномонтажа. Также цена зависит от типа кузова — для кроссовера и внедорожника шиномонтаж будет стоить дороже, чем для седана и лифтбека. Комплексный шиномонтаж для джипа с 22-м радиусом колес обойдется в 2600 рублей. Зависит стоимость шиномонтажа и от активности спроса на услугу. Поэтому реальная цена в связи с предстоящим массовым переходом на зимнюю резину может превышать заявленную на сайте. С осени 2023 года вступила в силу норма, согласно которой за езду на летней резине зимой будут штрафовать. То же правило касается и для езды на зимней резине летом. Цены на шиномонтаж варьируются от 950 до 2600 рублей Фото: скрин сайта сравнения цен

В Челябинске увеличилась стоимость услуги шиномонтажа. Цены на услугу по сравнению с весной увеличились на 10 — 20%. «В категории „шиномонтаж и вулканизация“ этой весной средний чек за услугу в Челябинске —1167 рублей», — сообщал специализированный сайт «Купить шины» в апреле. В октябре 2023 года по данным сервисов сравнения цен, найти шиномонтаж дешевле 1100 рублей в Челябинске проблематично, и это за колеса минимальный радиусом. С увеличением радиуса шины растет и стоимость шиномонтажа. Также цена зависит от типа кузова — для кроссовера и внедорожника шиномонтаж будет стоить дороже, чем для седана и лифтбека. Комплексный шиномонтаж для джипа с 22-м радиусом колес обойдется в 2600 рублей. Зависит стоимость шиномонтажа и от активности спроса на услугу. Поэтому реальная цена в связи с предстоящим массовым переходом на зимнюю резину может превышать заявленную на сайте. С осени 2023 года вступила в силу норма, согласно которой за езду на летней резине зимой будут штрафовать. То же правило касается и для езды на зимней резине летом.