10 октября 2023

В Челябинске выросли цены на шиномонтаж. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые мастерские в рамках реализации нацпроекта «Образование», соответствующие стандартам WorldSkills. Челябинск, шиномонтаж, ремонт автомобиля, автомастерская, автотранспорт, мастерская по ремонту, автотранспортный техникум, автосервис, автомобильный сервис
Стоимость шиномонтажа может отличаться от заявленной на сайте автосервисов Фото:

В Челябинске увеличилась стоимость услуги шиномонтажа. Цены на услугу по сравнению с весной увеличились на 10 — 20%.

«В категории „шиномонтаж и вулканизация“ этой весной средний чек за услугу в Челябинске —1167 рублей», — сообщал специализированный сайт «Купить шины» в апреле.

В октябре 2023 года по данным сервисов сравнения цен, найти шиномонтаж дешевле 1100 рублей в Челябинске проблематично, и это за колеса минимальный радиусом. С увеличением радиуса шины растет и стоимость шиномонтажа. Также цена зависит от типа кузова — для кроссовера и внедорожника шиномонтаж будет стоить дороже, чем для седана и лифтбека. Комплексный шиномонтаж для джипа с 22-м радиусом колес обойдется в 2600 рублей.

Зависит стоимость шиномонтажа и от активности спроса на услугу. Поэтому реальная цена в связи с предстоящим массовым переходом на зимнюю резину может превышать заявленную на сайте.

С осени 2023 года вступила в силу норма, согласно которой за езду на летней резине зимой будут штрафовать. То же правило касается и для езды на зимней резине летом.

Цены на шиномонтаж варьируются от 950 до 2600 рублей
Цены на шиномонтаж варьируются от 950 до 2600 рублей
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В Челябинске увеличилась стоимость услуги шиномонтажа. Цены на услугу по сравнению с весной увеличились на 10 — 20%. «В категории „шиномонтаж и вулканизация“ этой весной средний чек за услугу в Челябинске —1167 рублей», — сообщал специализированный сайт «Купить шины» в апреле. В октябре 2023 года по данным сервисов сравнения цен, найти шиномонтаж дешевле 1100 рублей в Челябинске проблематично, и это за колеса минимальный радиусом. С увеличением радиуса шины растет и стоимость шиномонтажа. Также цена зависит от типа кузова — для кроссовера и внедорожника шиномонтаж будет стоить дороже, чем для седана и лифтбека. Комплексный шиномонтаж для джипа с 22-м радиусом колес обойдется в 2600 рублей. Зависит стоимость шиномонтажа и от активности спроса на услугу. Поэтому реальная цена в связи с предстоящим массовым переходом на зимнюю резину может превышать заявленную на сайте. С осени 2023 года вступила в силу норма, согласно которой за езду на летней резине зимой будут штрафовать. То же правило касается и для езды на зимней резине летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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