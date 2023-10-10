Бастрыкин включился в скандал с таксистом, обматерившим пассажирку в ХМАО

11 октября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил провести проверку по факту агрессии таксиста-мигранта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверке истории с таксистом-мигрантом из Сургута (ХМАО), который обматерил пассажирку. Водитель потребовал от женщины оплату в обход онлайн-сервиса, а после отказа начал проявлять агрессию. Сообщение о поручении Бастрыкина опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водителем такси в ХМАО-Югре. В социальных сетях сообщается, что в городе Сургуте мигрант, оказывая услуги такси, проехав половину маршрута, потребовал от пассажирки оплату наличными — в обход агрегатора. Услышав отказ, он пригрозил девушке отвезти ее обратно», — сообщается в telegram-канале СК России. В следственном управлении округа организована проверка по опубликованной информации. Ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что таксист из Сургута (ХМАО) накричал на пассажирку матом за то, что девушка не позволила ему сэкономить на комиссии онлайн-сервиса. По приезду на место водитель потребовал отменить заказ и перевести ему деньги напрямую, чтобы не снималась комиссия.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверке истории с таксистом-мигрантом из Сургута (ХМАО), который обматерил пассажирку. Водитель потребовал от женщины оплату в обход онлайн-сервиса, а после отказа начал проявлять агрессию. Сообщение о поручении Бастрыкина опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, водителем такси в ХМАО-Югре. В социальных сетях сообщается, что в городе Сургуте мигрант, оказывая услуги такси, проехав половину маршрута, потребовал от пассажирки оплату наличными — в обход агрегатора. Услышав отказ, он пригрозил девушке отвезти ее обратно», — сообщается в telegram-канале СК России. В следственном управлении округа организована проверка по опубликованной информации. Ее результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что таксист из Сургута (ХМАО) накричал на пассажирку матом за то, что девушка не позволила ему сэкономить на комиссии онлайн-сервиса. По приезду на место водитель потребовал отменить заказ и перевести ему деньги напрямую, чтобы не снималась комиссия.