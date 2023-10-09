Таксист из Сургута (ХМАО) накричал на пассажирку матом за то, что девушка не позволила ему сэкономить на комиссии онлайн-сервиса. Видео с записью гневных криков водителя она поделилась в telegram-канале «К-Информ Сургут».
«По приезду на место водитель потребовал отменить заказ и перевести ему деньги напрямую, чтобы не снималась комиссия. После моего отказа он начал орать матом, обзывать и угрожать», — сообщила девушка.
Агентство направило в полицию запрос, чтобы узнать, поступало ли в ведомство заявление на поведение таксиста. На момент публикации новости ответ из УМВД ХМАО не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) жительница пожаловалась на неадекватного таксиста. Он кричал на людей, оскорблял их и махал руками.
Автор видео: telegram-канал «К-Информ Сургут»
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