Таксист из Сургута обматерил пассажирку за отказ отменить поездку. Видео

09 октября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Таксист из Сургута обругал пассажирку матом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Таксист из Сургута (ХМАО) накричал на пассажирку матом за то, что девушка не позволила ему сэкономить на комиссии онлайн-сервиса. Видео с записью гневных криков водителя она поделилась в telegram-канале «К-Информ Сургут». «По приезду на место водитель потребовал отменить заказ и перевести ему деньги напрямую, чтобы не снималась комиссия. После моего отказа он начал орать матом, обзывать и угрожать», — сообщила девушка. Агентство направило в полицию запрос, чтобы узнать, поступало ли в ведомство заявление на поведение таксиста. На момент публикации новости ответ из УМВД ХМАО не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) жительница пожаловалась на неадекватного таксиста. Он кричал на людей, оскорблял их и махал руками. Автор видео: telegram-канал «К-Информ Сургут»

Таксист из Сургута (ХМАО) накричал на пассажирку матом за то, что девушка не позволила ему сэкономить на комиссии онлайн-сервиса. Видео с записью гневных криков водителя она поделилась в telegram-канале «К-Информ Сургут». «По приезду на место водитель потребовал отменить заказ и перевести ему деньги напрямую, чтобы не снималась комиссия. После моего отказа он начал орать матом, обзывать и угрожать», — сообщила девушка. Агентство направило в полицию запрос, чтобы узнать, поступало ли в ведомство заявление на поведение таксиста. На момент публикации новости ответ из УМВД ХМАО не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) жительница пожаловалась на неадекватного таксиста. Он кричал на людей, оскорблял их и махал руками. Автор видео: telegram-канал «К-Информ Сургут»