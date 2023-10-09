Таксист из Сургута обматерил пассажирку за отказ отменить поездку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Таксист из Сургута обругал пассажирку матом Фото:

Таксист из Сургута (ХМАО) накричал на пассажирку матом за то, что девушка не позволила ему сэкономить на комиссии онлайн-сервиса. Видео с записью гневных криков водителя она поделилась в telegram-канале «К-Информ Сургут».

«По приезду на место водитель потребовал отменить заказ и перевести ему деньги напрямую, чтобы не снималась комиссия. После моего отказа он начал орать матом, обзывать и угрожать», — сообщила девушка.

Агентство направило в полицию запрос, чтобы узнать, поступало ли в ведомство заявление на поведение таксиста. На момент публикации новости ответ из УМВД ХМАО не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) жительница пожаловалась на неадекватного таксиста. Он кричал на людей, оскорблял их и махал руками.

Автор видео: telegram-канал «К-Информ Сургут»

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Таксист из Сургута (ХМАО) накричал на пассажирку матом за то, что девушка не позволила ему сэкономить на комиссии онлайн-сервиса. Видео с записью гневных криков водителя она поделилась в telegram-канале «К-Информ Сургут». «По приезду на место водитель потребовал отменить заказ и перевести ему деньги напрямую, чтобы не снималась комиссия. После моего отказа он начал орать матом, обзывать и угрожать», — сообщила девушка. Агентство направило в полицию запрос, чтобы узнать, поступало ли в ведомство заявление на поведение таксиста. На момент публикации новости ответ из УМВД ХМАО не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) жительница пожаловалась на неадекватного таксиста. Он кричал на людей, оскорблял их и махал руками. Автор видео: telegram-канал «К-Информ Сургут»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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