10 октября 2023

В Троицке пропавшую без вести женщину нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти женщины Фото:

В Троицке (Челябинская область) пропавшую без вести женщину нашли мертвой, спустя почти месяц поисков. О ее смерти сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в «ВКонтакте».

Там отметили, что местонахождение женщины было неизвестно с середины сентября. Женщина имела проблемы со здоровьем.

По данным URA.RU, пропавшая перестала выходить на связь. Тогда и забили тревогу. Труп нашли в ее квартире спустя почти месяц поисков. Дверь смогли открыть с помощью ключа одной из родственниц.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются все обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

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В Троицке (Челябинская область) пропавшую без вести женщину нашли мертвой, спустя почти месяц поисков. О ее смерти сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. «Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в «ВКонтакте». Там отметили, что местонахождение женщины было неизвестно с середины сентября. Женщина имела проблемы со здоровьем. По данным URA.RU, пропавшая перестала выходить на связь. Тогда и забили тревогу. Труп нашли в ее квартире спустя почти месяц поисков. Дверь смогли открыть с помощью ключа одной из родственниц. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются все обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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