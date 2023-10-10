В Троицке пропавшую без вести женщину нашли мертвой

В Троицке (Челябинская область) пропавшую без вести женщину нашли мертвой, спустя почти месяц поисков. О ее смерти сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.
«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в «ВКонтакте».
Там отметили, что местонахождение женщины было неизвестно с середины сентября. Женщина имела проблемы со здоровьем.
По данным URA.RU, пропавшая перестала выходить на связь. Тогда и забили тревогу. Труп нашли в ее квартире спустя почти месяц поисков. Дверь смогли открыть с помощью ключа одной из родственниц.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются все обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
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