В Троицке пропавшую без вести женщину нашли мертвой

11 октября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) пропавшую без вести женщину нашли мертвой, спустя почти месяц поисков. О ее смерти сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. «Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в «ВКонтакте». Там отметили, что местонахождение женщины было неизвестно с середины сентября. Женщина имела проблемы со здоровьем. По данным URA.RU, пропавшая перестала выходить на связь. Тогда и забили тревогу. Труп нашли в ее квартире спустя почти месяц поисков. Дверь смогли открыть с помощью ключа одной из родственниц. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются все обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.

В Троицке (Челябинская область) пропавшую без вести женщину нашли мертвой, спустя почти месяц поисков. О ее смерти сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. «Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в «ВКонтакте». Там отметили, что местонахождение женщины было неизвестно с середины сентября. Женщина имела проблемы со здоровьем. По данным URA.RU, пропавшая перестала выходить на связь. Тогда и забили тревогу. Труп нашли в ее квартире спустя почти месяц поисков. Дверь смогли открыть с помощью ключа одной из родственниц. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются все обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.