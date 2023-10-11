Путин высказался об участии США в войне в Израиле

США отправили собственные авианосцы для участия в войне Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, США нет смысла участвовать в конфликте на Ближнем Востоке, так как они усугубляют ситуацию.
«Я не понимаю, зачем Соединенные Штаты туда подтаскивают авианосные группы в Средиземное море. <…> Смысла я не очень вижу. Они собираются бомбардировать Ливан или что?» — заявил Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
Путин подчеркнул, что участие США усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, необходимо заняться поиском компромиссных решений конфликта.
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