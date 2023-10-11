Депутат Госдумы помогла челябинке, на погибшую мать которой наложили долги

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Из-за коммунального долга погибшей матери, челябинка не могла получить квартиру Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова помогла получить обремененную квартиру, доставшуюся в наследство дочери погибшей. Счета за коммунальные платежи приходили на мать девушки, уже после смерти.

«Дочь погибшей не может получить в наследство трехкомнатную квартиру, так как наложено обременение. Более того, с умершей продолжали взыскивать коммунальные платежи и предъявлять исполнительные листы в местный отдел судебных приставов», — рассказала Лантратова в своем telegram-канале.

Лантратову попросила о помощи бабушка девушки. Депутат обратилась к руководителю ФССП по региону. После чего пристав направил в адрес мирового судьи заявление о прекращении судебных производств

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова помогла получить обремененную квартиру, доставшуюся в наследство дочери погибшей. Счета за коммунальные платежи приходили на мать девушки, уже после смерти. «Дочь погибшей не может получить в наследство трехкомнатную квартиру, так как наложено обременение. Более того, с умершей продолжали взыскивать коммунальные платежи и предъявлять исполнительные листы в местный отдел судебных приставов», — рассказала Лантратова в своем telegram-канале. Лантратову попросила о помощи бабушка девушки. Депутат обратилась к руководителю ФССП по региону. После чего пристав направил в адрес мирового судьи заявление о прекращении судебных производств
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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