Доброволец рассказал, как за полчаса сбил шесть из 15 атакующих дронов-камикадзе. Видео

Доброволец «Соха» сбил 15 вражеских дронов-камикадзе на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарного груза. Екатеринбург, противодронное ружье, электромагнитное оружие, антидрон
Российские солдаты используют в борьбе с БПЛА антидроновые оружия и другие средства борьбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский доброволец с позывным «Соха» из бригады имени Александра Невского сбил на Украине шесть вражеских дронов из пятнадцати. О своем достижении солдат рассказал корреспонденту URA.RU.

«У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось большое количество этих дронов [оснащенных камерой]. В течение 30 минут штук 15 дронов пролетело. Мы встретили их на подлете огнем из стрелкового оружия, давили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Я сбил шесть беспилотников», — рассказал «Соха» в разговоре с журналистом агентства про одну из атак украинских сил при помощи дронов. Ее целью было уничтожение российской военной техники.

Доброволец признался, что они в подразделении в целях борьбы с вражескими дронами специально сосредотачиваются таким образом, чтобы отражать атаки с разных сторон. В качестве оружия против беспилотников используются антидроновые ружья. «У нас есть тактика „пинг-понг“», — подчеркнул Соха. Бороться с дронами можно при помощи РЭБ и даже обычного стрелкового оружия. Самое опасное, подчеркнул доброволец, сражаться с БПЛА на открытом пространстве. Но это позволяет более точно поразить беспилотник.

В Минобороны РФ передавали, что российские солдаты успешно уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Донецкой народной республике. Киев активно использует дроны для атак по позициям российских солдат и территориям РФ.

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Российский доброволец с позывным «Соха» из бригады имени Александра Невского сбил на Украине шесть вражеских дронов из пятнадцати. О своем достижении солдат рассказал корреспонденту URA.RU. «У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось большое количество этих дронов [оснащенных камерой]. В течение 30 минут штук 15 дронов пролетело. Мы встретили их на подлете огнем из стрелкового оружия, давили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Я сбил шесть беспилотников», — рассказал «Соха» в разговоре с журналистом агентства про одну из атак украинских сил при помощи дронов. Ее целью было уничтожение российской военной техники. Доброволец признался, что они в подразделении в целях борьбы с вражескими дронами специально сосредотачиваются таким образом, чтобы отражать атаки с разных сторон. В качестве оружия против беспилотников используются антидроновые ружья. «У нас есть тактика „пинг-понг“», — подчеркнул Соха. Бороться с дронами можно при помощи РЭБ и даже обычного стрелкового оружия. Самое опасное, подчеркнул доброволец, сражаться с БПЛА на открытом пространстве. Но это позволяет более точно поразить беспилотник. В Минобороны РФ передавали, что российские солдаты успешно уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Донецкой народной республике. Киев активно использует дроны для атак по позициям российских солдат и территориям РФ.
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