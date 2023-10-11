Доброволец рассказал, как за полчаса сбил шесть из 15 атакующих дронов-камикадзе. Видео

Доброволец «Соха» сбил 15 вражеских дронов-камикадзе на Украине

11 октября 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Российские солдаты используют в борьбе с БПЛА антидроновые оружия и другие средства борьбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский доброволец с позывным «Соха» из бригады имени Александра Невского сбил на Украине шесть вражеских дронов из пятнадцати. О своем достижении солдат рассказал корреспонденту URA.RU. «У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось большое количество этих дронов [оснащенных камерой]. В течение 30 минут штук 15 дронов пролетело. Мы встретили их на подлете огнем из стрелкового оружия, давили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Я сбил шесть беспилотников», — рассказал «Соха» в разговоре с журналистом агентства про одну из атак украинских сил при помощи дронов. Ее целью было уничтожение российской военной техники. Доброволец признался, что они в подразделении в целях борьбы с вражескими дронами специально сосредотачиваются таким образом, чтобы отражать атаки с разных сторон. В качестве оружия против беспилотников используются антидроновые ружья. «У нас есть тактика „пинг-понг“», — подчеркнул Соха. Бороться с дронами можно при помощи РЭБ и даже обычного стрелкового оружия. Самое опасное, подчеркнул доброволец, сражаться с БПЛА на открытом пространстве. Но это позволяет более точно поразить беспилотник. В Минобороны РФ передавали, что российские солдаты успешно уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Донецкой народной республике. Киев активно использует дроны для атак по позициям российских солдат и территориям РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский доброволец с позывным «Соха» из бригады имени Александра Невского сбил на Украине шесть вражеских дронов из пятнадцати. О своем достижении солдат рассказал корреспонденту URA.RU. «У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось большое количество этих дронов [оснащенных камерой]. В течение 30 минут штук 15 дронов пролетело. Мы встретили их на подлете огнем из стрелкового оружия, давили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Я сбил шесть беспилотников», — рассказал «Соха» в разговоре с журналистом агентства про одну из атак украинских сил при помощи дронов. Ее целью было уничтожение российской военной техники. Доброволец признался, что они в подразделении в целях борьбы с вражескими дронами специально сосредотачиваются таким образом, чтобы отражать атаки с разных сторон. В качестве оружия против беспилотников используются антидроновые ружья. «У нас есть тактика „пинг-понг“», — подчеркнул Соха. Бороться с дронами можно при помощи РЭБ и даже обычного стрелкового оружия. Самое опасное, подчеркнул доброволец, сражаться с БПЛА на открытом пространстве. Но это позволяет более точно поразить беспилотник. В Минобороны РФ передавали, что российские солдаты успешно уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Донецкой народной республике. Киев активно использует дроны для атак по позициям российских солдат и территориям РФ.