Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военнослужащие уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе Золотой Нивы в ДНР», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение
Украина неоднократно использовала беспилотники для атак по российским территориям. Например, 29 сентября ВС РФ уничтожили 11 вражеских дронов над городами РФ. Также Украина вновь предпринимала попытку атаковать Москву при помощи беспилотников.
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