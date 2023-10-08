Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу, stock, дрон
ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе Золотой Нивы в ДНР», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Украина неоднократно использовала беспилотники для атак по российским территориям. Например, 29 сентября ВС РФ уничтожили 11 вражеских дронов над городами РФ. Также Украина вновь предпринимала попытку атаковать Москву при помощи беспилотников.

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Российские военнослужащие уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе Золотой Нивы в ДНР», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Украина неоднократно использовала беспилотники для атак по российским территориям. Например, 29 сентября ВС РФ уничтожили 11 вражеских дронов над городами РФ. Также Украина вновь предпринимала попытку атаковать Москву при помощи беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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