«КП»: родители пропавшего 10 лет назад Кирилла Усольцева не верят в его смерть

12 октября 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Родители пропавшего после школы мальчика верят в то, что он до сих пор жив (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае родители пропавшего 10 лет назад Кирилла Усольцева до сих пор не верят в его смерть, несмотря на то, что предполагаемого убийцу мальчика, бывшего сотрудника полиции, осудили пожизненно. Об этом написало издание «Комсомольская правда Пермь». «Это самая страшная загадка, преподнесенная нам судьбой. Мы все равно не можем смириться с мыслью, что наш сын мертв, даже на кладбище стараемся не ходить, чувствуем, что его там нет. Я все равно не исключаю, что это не убийца моего сына. Он нашел возможность передать нам, что не убивал нашего сына», — рассказал изданию отец мальчика. По словам родителей, они не верят, что найденные останки принадлежат Кириллу. Как они считают, его одежда слишком хорошо сохранилась, будто ее туда подбросили, а также у них было предположение, что похитители ребенка «переодели его и увезли». Первоклассник Кирилл Усольцев из Краснокамска пропал 11 октября 2013 года. Он шел из школы, свернул в переулок и с тех пор его никто живым не видел. Ребенка искали почти четыре года, но за это время следствие не смогло найти ни одной версии о произошедшем. В 2017 году в Оренбурге задержали бывшего сотрудника полиции из Пермского края, который на допросе признался в убийстве мальчика, за что его приговорили к пожизненному заключению. К поискам Кирилла Усольцева подключались и экстрасенсы, которые «мешали оперативной работе», рассказали «Комсомольской правде» поисковики. Следователи допросили тысячи людей, и тех, кто вызывал малейшие подозрения, проверяли на полиграфе. За достоверную информацию о местонахождении предлагали 700 тысяч рублей в качестве вознаграждения, но не помогло и это. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае родители пропавшего 10 лет назад Кирилла Усольцева до сих пор не верят в его смерть, несмотря на то, что предполагаемого убийцу мальчика, бывшего сотрудника полиции, осудили пожизненно. Об этом написало издание «Комсомольская правда Пермь». «Это самая страшная загадка, преподнесенная нам судьбой. Мы все равно не можем смириться с мыслью, что наш сын мертв, даже на кладбище стараемся не ходить, чувствуем, что его там нет. Я все равно не исключаю, что это не убийца моего сына. Он нашел возможность передать нам, что не убивал нашего сына», — рассказал изданию отец мальчика. По словам родителей, они не верят, что найденные останки принадлежат Кириллу. Как они считают, его одежда слишком хорошо сохранилась, будто ее туда подбросили, а также у них было предположение, что похитители ребенка «переодели его и увезли». Первоклассник Кирилл Усольцев из Краснокамска пропал 11 октября 2013 года. Он шел из школы, свернул в переулок и с тех пор его никто живым не видел. Ребенка искали почти четыре года, но за это время следствие не смогло найти ни одной версии о произошедшем. В 2017 году в Оренбурге задержали бывшего сотрудника полиции из Пермского края, который на допросе признался в убийстве мальчика, за что его приговорили к пожизненному заключению. К поискам Кирилла Усольцева подключались и экстрасенсы, которые «мешали оперативной работе», рассказали «Комсомольской правде» поисковики. Следователи допросили тысячи людей, и тех, кто вызывал малейшие подозрения, проверяли на полиграфе. За достоверную информацию о местонахождении предлагали 700 тысяч рублей в качестве вознаграждения, но не помогло и это.