В Челябинской области 11 классов отправили на карантин из-за ОРВИ

12 октября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила о ситуации с вирусными заболеваниями в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области закрыто на карантин 11 классов из-за ОРВИ. Об этом в своем telegram-канале 12 октября заявила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. «Идет сезонный подъем. С 1 сентября обследовали на грипп 62028 человек, выявили 17 случаев. При этом вакцинацией мы охватили пока 26,6% населения региона; чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно довести эту цифру до 60%. За 40-ю неделю года с диагнозом ОРВИ госпитализировали 286 человек (на 5% меньше, чем на предыдущей неделе). Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 11 классах восьми общеобразовательных организаций региона», — сообщила Гехт. Что касается COVID-19, в общей сложности со 2 по 9 октября в регионе лабораторно подтвердили 315 случаев заражения инфекцией. 92,4% пациентов заболевших — взрослые. Ситуация по заболеваемости в регионе контролируемая. Соблюдение правил гигиены, своевременный уход на больничный и вакцинация позволят не допустить распространения опасных инфекций.

В Челябинской области закрыто на карантин 11 классов из-за ОРВИ. Об этом в своем telegram-канале 12 октября заявила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. «Идет сезонный подъем. С 1 сентября обследовали на грипп 62028 человек, выявили 17 случаев. При этом вакцинацией мы охватили пока 26,6% населения региона; чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно довести эту цифру до 60%. За 40-ю неделю года с диагнозом ОРВИ госпитализировали 286 человек (на 5% меньше, чем на предыдущей неделе). Из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в 11 классах восьми общеобразовательных организаций региона», — сообщила Гехт. Что касается COVID-19, в общей сложности со 2 по 9 октября в регионе лабораторно подтвердили 315 случаев заражения инфекцией. 92,4% пациентов заболевших — взрослые. Ситуация по заболеваемости в регионе контролируемая. Соблюдение правил гигиены, своевременный уход на больничный и вакцинация позволят не допустить распространения опасных инфекций.