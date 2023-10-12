Шеф Пентагона раскрыл, что будет с военной помощью Украине на фоне войны в Израиле

Остин: США продолжат поставки военной помощи Украине на фоне войны в Израиле
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин, stock
Ллойд Остин заявил, что США будут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине Фото:

Соединенные Штаты активно участвуют в военной помощи для Израиля. При этом страна продолжает поддерживать Украину. Об этом сообщает глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.

«США активно отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы „Железный купол“, но продолжат поддерживать и Украину», — заявил Остин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Там он выступил с отчаянной просьбой не прекращать поставки военной помощи для Киева на фоне войны Израиля и Палестины.

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Соединенные Штаты активно участвуют в военной помощи для Израиля. При этом страна продолжает поддерживать Украину. Об этом сообщает глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. «США активно отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы „Железный купол“, но продолжат поддерживать и Украину», — заявил Остин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Там он выступил с отчаянной просьбой не прекращать поставки военной помощи для Киева на фоне войны Израиля и Палестины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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