Шеф Пентагона раскрыл, что будет с военной помощью Украине на фоне войны в Израиле

Ллойд Остин заявил, что США будут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине
Соединенные Штаты активно участвуют в военной помощи для Израиля. При этом страна продолжает поддерживать Украину. Об этом сообщает глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
«США активно отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы „Железный купол“, но продолжат поддерживать и Украину», — заявил Остин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Там он выступил с отчаянной просьбой не прекращать поставки военной помощи для Киева на фоне войны Израиля и Палестины.
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