Шеф Пентагона раскрыл, что будет с военной помощью Украине на фоне войны в Израиле

Остин: США продолжат поставки военной помощи Украине на фоне войны в Израиле

12 октября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин заявил, что США будут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные Штаты активно участвуют в военной помощи для Израиля. При этом страна продолжает поддерживать Украину. Об этом сообщает глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. «США активно отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы „Железный купол“, но продолжат поддерживать и Украину», — заявил Остин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Там он выступил с отчаянной просьбой не прекращать поставки военной помощи для Киева на фоне войны Израиля и Палестины.

Соединенные Штаты активно участвуют в военной помощи для Израиля. При этом страна продолжает поддерживать Украину. Об этом сообщает глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин. «США активно отправляют Израилю боеприпасы и перехватчики для системы „Железный купол“, но продолжат поддерживать и Украину», — заявил Остин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Там он выступил с отчаянной просьбой не прекращать поставки военной помощи для Киева на фоне войны Израиля и Палестины.