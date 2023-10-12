В США рассказали об отчаянном обращении Зеленского к Западу

Politico: Зеленский попросил Запад увеличить поставки оружия
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Зеленский просит страны НАТО поставить боеприпасы и оружие на Украину Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он выступил с отчаянным обращением о поставках боеприпасов и оружия для Киева. Об этом сообщает издание Politico.

«Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. <…> Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — говорится в материале. По словам Зеленского, происходящее в Израиле не сможет отодвинуть Украину на второй план.

Ранее сообщалось, что будущая помощь для Киева висит на волоске. Об этом заявили в Соединенных Штатах в связи с предстоящими выборами спикера палаты представителей США. На данный момент все больше американцев согласны с тем, чтобы прекратить военную помощь для Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он выступил с отчаянным обращением о поставках боеприпасов и оружия для Киева. Об этом сообщает издание Politico. «Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. <…> Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — говорится в материале. По словам Зеленского, происходящее в Израиле не сможет отодвинуть Украину на второй план. Ранее сообщалось, что будущая помощь для Киева висит на волоске. Об этом заявили в Соединенных Штатах в связи с предстоящими выборами спикера палаты представителей США. На данный момент все больше американцев согласны с тем, чтобы прекратить военную помощь для Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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