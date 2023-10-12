В США рассказали об отчаянном обращении Зеленского к Западу

Politico: Зеленский попросил Запад увеличить поставки оружия

12 октября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Зеленский просит страны НАТО поставить боеприпасы и оружие на Украину Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он выступил с отчаянным обращением о поставках боеприпасов и оружия для Киева. Об этом сообщает издание Politico. «Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. <…> Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — говорится в материале . По словам Зеленского, происходящее в Израиле не сможет отодвинуть Украину на второй план. Ранее сообщалось, что будущая помощь для Киева висит на волоске. Об этом заявили в Соединенных Штатах в связи с предстоящими выборами спикера палаты представителей США. На данный момент все больше американцев согласны с тем, чтобы прекратить военную помощь для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он выступил с отчаянным обращением о поставках боеприпасов и оружия для Киева. Об этом сообщает издание Politico. «Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. <…> Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов», — говорится в материале. По словам Зеленского, происходящее в Израиле не сможет отодвинуть Украину на второй план. Ранее сообщалось, что будущая помощь для Киева висит на волоске. Об этом заявили в Соединенных Штатах в связи с предстоящими выборами спикера палаты представителей США. На данный момент все больше американцев согласны с тем, чтобы прекратить военную помощь для Украины.