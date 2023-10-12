Мэр Ханты-Мансийска раскрыл, подготовку к борьбе со снегопадами. Фото

Мэр Ханты-Мансийска Ряшин: снегоуборочная техника в городе готова к зиме
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
В Ханты-Мансийске вся снегоуборочная техника готова к зиме, сказал глава города Максим Ряшин Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал, что в дорожно-эксплуатационном предприятии города прошла приемка снегоуборочной техники. Она вся по итогам проверки оказалась подготовлена к зимнему сезону.

«В состав приемной комиссии вошли представители Департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска и сотрудники ГИБДД. Они оценили внешнее и техническое состояние машин. По итогам проверки отмечена стопроцентная готовность предприятия к зимнему сезону. Замечаний вынесено не было», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

По словам главы города, в автопарке муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия около 170 единиц техники, 84 из них используют в период холодов. Протяженность улично-дорожной сети, на которой будут производиться работы, составляет 165 километров. Он подчеркнул, что для круглосуточной борьбы с непогодой будут посменно работать более 150 сотрудников.

Также для содержания улично-дорожной сети будут использовать песко-соляную смесь. В этом году закупили 3,5 тысячи тонн галита, заготовлено 17,5 тысячи тонн песка. По словам Ряшина, предприятие полностью оснащено, чтобы вовремя отреагировать на изменение погоды.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин рассказал, что в дорожно-эксплуатационном предприятии города прошла приемка снегоуборочной техники. Она вся по итогам проверки оказалась подготовлена к зимнему сезону. «В состав приемной комиссии вошли представители Департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска и сотрудники ГИБДД. Они оценили внешнее и техническое состояние машин. По итогам проверки отмечена стопроцентная готовность предприятия к зимнему сезону. Замечаний вынесено не было», — написал Ряшин в своем telegram-канале. По словам главы города, в автопарке муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия около 170 единиц техники, 84 из них используют в период холодов. Протяженность улично-дорожной сети, на которой будут производиться работы, составляет 165 километров. Он подчеркнул, что для круглосуточной борьбы с непогодой будут посменно работать более 150 сотрудников. Также для содержания улично-дорожной сети будут использовать песко-соляную смесь. В этом году закупили 3,5 тысячи тонн галита, заготовлено 17,5 тысячи тонн песка. По словам Ряшина, предприятие полностью оснащено, чтобы вовремя отреагировать на изменение погоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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