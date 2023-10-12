В США рассказали про худший день Зеленского

Подполковник Квятковски: 7 октября является худшим в жизни Зеленского

13 октября 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

США теряют интерес к Украине, поскольку обостряется конфликт Израиля и Палестины Фото: Официальный сайт президента Украины США могут скоро потерять интерес к поддержке Украины, поскольку на первый план вышел конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом рассказала бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью. «Это был его худший день (начало конфликта в Израиле — прим URA.RU). И не потому что он еврей, а потому что он больше не будет в центре внимания», передает YouTube-канал Judging Freedom высказывание Квятковски. По мнению Квятковски, западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках палестинских боевиков. Она добавила, что власти США повторяют ошибки, отправляя оружие союзнику, а затем обнаруживают как оно попадает не в те руки. Ранее член палаты представителей США Энди Биггс заявил, что все больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины. При этом он отметил, что Киев, вероятно, не добьется получения дополнительной помощи со стороны Вашингтона из-за провала контрнаступления ВСУ, передает RT.

США могут скоро потерять интерес к поддержке Украины, поскольку на первый план вышел конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом рассказала бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью. «Это был его худший день (начало конфликта в Израиле — прим URA.RU). И не потому что он еврей, а потому что он больше не будет в центре внимания», передает YouTube-канал Judging Freedom высказывание Квятковски. По мнению Квятковски, западное оружие, поставленное Украине, оказалось в руках палестинских боевиков. Она добавила, что власти США повторяют ошибки, отправляя оружие союзнику, а затем обнаруживают как оно попадает не в те руки. Ранее член палаты представителей США Энди Биггс заявил, что все больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины. При этом он отметил, что Киев, вероятно, не добьется получения дополнительной помощи со стороны Вашингтона из-за провала контрнаступления ВСУ, передает RT.