Израиль заявил о необходимости эвакуации миллиона палестинцев на юг сектора Газа

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Израильские военные предупредили ООН об эвакуации палестинцев Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В Израиле сообщили о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа на юг. Об этом рассказал представитель ООН Стефан Дюжаррик.

«Утром в пятницу израильские военные проинформировали Организацию Объединенных Наций о том, что 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа должны перебраться на юг анклава в течение следующих 24 часов», — приводит слова Дюжаррика Reuters. Он добавил, что ООН призывает отменить любой такой приказ, чтобы избежать катастрофической ситуации. По его словам, приказ израильских военных распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается в школах, медицинских центрах и клиниках.

Военный конфликт Израиля с Палестиной начался 7 октября. Количество жертв атак по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537, передает «Национальная служба новостей». В Израиле, по последним данным, погибли 1 300 человек. Газета Haaretz со ссылкой на представителя военного крыла движения Абу Обейду, уточняет, что ХАМАС готовился к полномасштабной атаке на Израиль еще с прошлого года, пишет «Царьград».

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В Израиле сообщили о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа на юг. Об этом рассказал представитель ООН Стефан Дюжаррик. «Утром в пятницу израильские военные проинформировали Организацию Объединенных Наций о том, что 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа должны перебраться на юг анклава в течение следующих 24 часов», — приводит слова Дюжаррика Reuters. Он добавил, что ООН призывает отменить любой такой приказ, чтобы избежать катастрофической ситуации. По его словам, приказ израильских военных распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается в школах, медицинских центрах и клиниках. Военный конфликт Израиля с Палестиной начался 7 октября. Количество жертв атак по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537, передает «Национальная служба новостей». В Израиле, по последним данным, погибли 1 300 человек. Газета Haaretz со ссылкой на представителя военного крыла движения Абу Обейду, уточняет, что ХАМАС готовился к полномасштабной атаке на Израиль еще с прошлого года, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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