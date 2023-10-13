Израиль заявил о необходимости эвакуации миллиона палестинцев на юг сектора Газа

13 октября 2023 в 08:27 Размер текста - 17 +

Израильские военные предупредили ООН об эвакуации палестинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Израиле сообщили о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа на юг. Об этом рассказал представитель ООН Стефан Дюжаррик. «Утром в пятницу израильские военные проинформировали Организацию Объединенных Наций о том, что 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа должны перебраться на юг анклава в течение следующих 24 часов», — приводит слова Дюжаррика Reuters. Он добавил, что ООН призывает отменить любой такой приказ, чтобы избежать катастрофической ситуации. По его словам, приказ израильских военных распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается в школах, медицинских центрах и клиниках. Военный конфликт Израиля с Палестиной начался 7 октября. Количество жертв атак по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537, передает «Национальная служба новостей». В Израиле, по последним данным, погибли 1 300 человек. Газета Haaretz со ссылкой на представителя военного крыла движения Абу Обейду, уточняет, что ХАМАС готовился к полномасштабной атаке на Израиль еще с прошлого года, пишет «Царьград».

В Израиле сообщили о необходимости эвакуировать 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа на юг. Об этом рассказал представитель ООН Стефан Дюжаррик. «Утром в пятницу израильские военные проинформировали Организацию Объединенных Наций о том, что 1,1 миллиона палестинцев в секторе Газа должны перебраться на юг анклава в течение следующих 24 часов», — приводит слова Дюжаррика Reuters. Он добавил, что ООН призывает отменить любой такой приказ, чтобы избежать катастрофической ситуации. По его словам, приказ израильских военных распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается в школах, медицинских центрах и клиниках. Военный конфликт Израиля с Палестиной начался 7 октября. Количество жертв атак по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537, передает «Национальная служба новостей». В Израиле, по последним данным, погибли 1 300 человек. Газета Haaretz со ссылкой на представителя военного крыла движения Абу Обейду, уточняет, что ХАМАС готовился к полномасштабной атаке на Израиль еще с прошлого года, пишет «Царьград».