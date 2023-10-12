12 октября 2023

Тюменка стаканом пробила голову своей подруги за отказ выпить

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Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке. Свердловская область, бокалы с вином, алкоголь, спиртное, наливка, домашнее вино
Злоумышленница ударила разбила стаканом голову подруги за отказ продолжить застолье Фото:

Жительница Тюмени стаканом разбила голову своей подруги за отказ продолжить алкогольную вечеринку. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.

«Задержанная рассказала, что в день происшествия она пригласила потерпевшую к себе в гости, и они совместно выпивали спиртные напитки. Ближе к ночи подозреваемая попросила приятельницу удалиться из квартиры, но она отказывалась уходить, требуя продолжить застолье», — указано в сообщении.

Из-за этого между женщинами разгорелся конфликт. В ходе словесной перепалки обвиняемая схватила стакан и разбила его о голову подруги.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью тюменке грозит до двух лет лишения свободы. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.

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Жительница Тюмени стаканом разбила голову своей подруги за отказ продолжить алкогольную вечеринку. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области. «Задержанная рассказала, что в день происшествия она пригласила потерпевшую к себе в гости, и они совместно выпивали спиртные напитки. Ближе к ночи подозреваемая попросила приятельницу удалиться из квартиры, но она отказывалась уходить, требуя продолжить застолье», — указано в сообщении. Из-за этого между женщинами разгорелся конфликт. В ходе словесной перепалки обвиняемая схватила стакан и разбила его о голову подруги. За умышленное причинение легкого вреда здоровью тюменке грозит до двух лет лишения свободы. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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