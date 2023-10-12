Тюменка стаканом пробила голову своей подруги за отказ выпить

Жительница Тюмени стаканом разбила голову своей подруги за отказ продолжить алкогольную вечеринку. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.
«Задержанная рассказала, что в день происшествия она пригласила потерпевшую к себе в гости, и они совместно выпивали спиртные напитки. Ближе к ночи подозреваемая попросила приятельницу удалиться из квартиры, но она отказывалась уходить, требуя продолжить застолье», — указано в сообщении.
Из-за этого между женщинами разгорелся конфликт. В ходе словесной перепалки обвиняемая схватила стакан и разбила его о голову подруги.
За умышленное причинение легкого вреда здоровью тюменке грозит до двух лет лишения свободы. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.
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