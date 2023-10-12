Тюменка стаканом пробила голову своей подруги за отказ выпить

13 октября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

Злоумышленница ударила разбила стаканом голову подруги за отказ продолжить застолье Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Тюмени стаканом разбила голову своей подруги за отказ продолжить алкогольную вечеринку. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области. «Задержанная рассказала, что в день происшествия она пригласила потерпевшую к себе в гости, и они совместно выпивали спиртные напитки. Ближе к ночи подозреваемая попросила приятельницу удалиться из квартиры, но она отказывалась уходить, требуя продолжить застолье», — указано в сообщении. Из-за этого между женщинами разгорелся конфликт. В ходе словесной перепалки обвиняемая схватила стакан и разбила его о голову подруги. За умышленное причинение легкого вреда здоровью тюменке грозит до двух лет лишения свободы. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Жительница Тюмени стаканом разбила голову своей подруги за отказ продолжить алкогольную вечеринку. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области. «Задержанная рассказала, что в день происшествия она пригласила потерпевшую к себе в гости, и они совместно выпивали спиртные напитки. Ближе к ночи подозреваемая попросила приятельницу удалиться из квартиры, но она отказывалась уходить, требуя продолжить застолье», — указано в сообщении. Из-за этого между женщинами разгорелся конфликт. В ходе словесной перепалки обвиняемая схватила стакан и разбила его о голову подруги. За умышленное причинение легкого вреда здоровью тюменке грозит до двух лет лишения свободы. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.